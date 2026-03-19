Mulher é baleada pela PM após briga de trânsito em Lagoa Santa

Uma mulher de 39 anos foi baleada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (17/3), em uma abordagem motivada por uma briga de trânsito no Bairro Joá, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, a motorista teria feito um movimento para alcançar uma arma dentro do carro, e os agentes atiraram para se proteger.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento na orla da lagoa da cidade quando foram abordados por um motociclista. Ele afirmou que, ao manobrar a moto na via, ele se desenteu com a condutora de um Fiat Fastback branco e que, durante a discussão, ela exibiu uma arma de fogo.

Os militares rastrearam e localizaram o carro na Avenida Coronel Carlos Orliães Guimarães. A motorista foi interceptada quando saía de um estacionamento. Segundo os militares, a mulher demonstrou nervosismo e não acatou a ordem para manter as mãos no volante.

Ainda segundo os policiais, ela tentou ligar o carro para deixar o local. Um dos militares percebeu que havia uma arma sobre as pernas da condutora. Ao fazer um movimento inesperado em direção à arma, os policiais efetuaram disparos.

A mulher foi atingida no tórax, abdômen e braço esquerdo. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Lagoa Santa, onde deu entrada com vida e está sob atendimento médico e escolta policial.

Ao revistarem o carro, os militares encontrados 60 pinos de cocaína, 42 pedras de crack, 12 buchas de maconha e um revólver calibre 38 com cinco munições. Na casa da suspeita, o cão farejador Thanos, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), encontrou cinco barras de maconha.

A perícia esteve no local e o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. As armas utilizadas pelos policiais também foram recolhidas e encaminhadas à Justiça. A perícia da Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar foram acionadas para apurar o caso.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen