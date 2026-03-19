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SOB INVESTIGAÇÃO

Mulher é baleada pela PM após briga de trânsito em Lagoa Santa

Polícia diz que a condutora de 39 anos tentou pegar arma dentro do carro; durante vistoria no carro e na casa dela, os militares encontraram drogas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
19/03/2026 15:15

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No veículo foram encontrados pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, revólver calibre 38 com munições, além de barras de maconha
No veículo foram encontrados pinos de cocaína, pedras de crack, buchas de maconha, revólver calibre 38 com munições, além de barras de maconha crédito: PMMG/Divulgação

Uma mulher de 39 anos foi baleada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (17/3), em uma abordagem motivada por uma briga de trânsito no Bairro Joá, em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, a motorista teria feito um movimento para alcançar uma arma dentro do carro, e os agentes atiraram para se proteger. 

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De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento na orla da lagoa da cidade quando foram abordados por um motociclista. Ele afirmou que, ao manobrar a moto na via, ele se desenteu com a condutora de um Fiat Fastback branco e que, durante a discussão, ela exibiu uma arma de fogo.

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Os militares rastrearam e localizaram o carro na Avenida Coronel Carlos Orliães Guimarães. A motorista foi interceptada quando saía de um estacionamento. Segundo os militares, a mulher demonstrou nervosismo e não acatou a ordem para manter as mãos no volante.

Ainda segundo os policiais, ela tentou ligar o carro para deixar o local. Um dos militares percebeu que havia uma arma sobre as pernas da condutora. Ao fazer um movimento inesperado em direção à arma, os policiais efetuaram disparos.

A mulher foi atingida no tórax, abdômen e braço esquerdo. Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Lagoa Santa, onde deu entrada com vida e está sob atendimento médico e escolta policial.

Ao revistarem o carro, os militares encontrados 60 pinos de cocaína, 42 pedras de crack, 12 buchas de maconha e um revólver calibre 38 com cinco munições. Na casa da suspeita, o cão farejador Thanos, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), encontrou cinco barras de maconha.

A perícia esteve no local e o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado. As armas utilizadas pelos policiais também foram recolhidas e encaminhadas à Justiça. A perícia da Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar foram acionadas para apurar o caso.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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