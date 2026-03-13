"Tira essa farda e vamos resolver", diz motorista de guincho a PM, em Betim

Uma confusão entre um motorista de caminhão, o condutor de um guincho e a Polícia Militar terminou com um caminhão de gás atingindo o muro de uma casa na noite dessa quinta-feira (12/3), em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, o caso aconteceu na Rua Amazonita, no Bairro Amazonas, por volta das 18h30. O motorista do caminhão, de 47 anos, carregado com botijão de gás, relatou que não conseguiu subir a via por causa da inclinação acentuada e acabou ficando parado no local.

Diante da situação, ele acionou um guincho para remover o veículo. Quando o reboque chegou, iniciou-se o procedimento para puxar o caminhão. Em determinado momento, o motorista do guincho desceu do veículo e deixou o equipamento em uma posição considerada perigosa na via inclinada.

Um policial militar orientou que o guincho fosse posicionado mais acima na rua para facilitar a operação e reduzir o risco de acidente. Nesse momento, segundo a PM, o condutor do guincho, visivelmente alterado, começou a gritar com os militares.

“Não vem me ensinar a fazer isso. Trabalho com guincho há 20 anos e não trabalho para você. Tira essa farda e vamos resolver. Você não é mais homem do que eu”, teria dito o motorista.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor retirou o cabo de aço que mantinha o caminhão preso ao guincho. Sem a sustentação, o veículo desceu a rua e bateu no muro de uma casa pertencente a um homem de 51 anos.

Durante a intervenção, os militares observaram que o motorista do guincho apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, andar cambaleante, fala desconexa e odor etílico. O teste do bafômetro foi solicitado, mas ele se recusou a realizá-lo.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para auxiliar na remoção do caminhão. O motorista do guincho foi conduzido à Delegacia de Plantão.