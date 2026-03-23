MG: mulher é morta a pauladas por vizinho enquanto dormia

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a pauladas na manhã desta segunda-feira (23/3) no Centro de Ribeirão das Neves, na Grande BH. A vítima estava dormindo em casa quando o vizinho, de 40, com quem havia se desentendido recentemente, acertou uma série de golpes na sua cabeça. O suspeito fugiu, mas foi encontrado e preso pela Polícia Militar (PMMG).

Os dois, segundo testemunhas, eram usuários de drogas e possuíam uma rixa – ela, inclusive, já teria sido agredida pelo homem. Moradores relataram à PMMG que o agressor gravou um vídeo no próprio celular enquanto agredia a vítima. O aparelho foi apreendido e uma investigação está em andamento para confirmar a informação.

Quando a polícia chegou ao local do crime, a vítima já estava morta e deitada em um colchão no chão da cozinha. O corpo, segundo a PM, apresentava várias lesões na região da cabeça, apontando um homicídio violento.

Depois de cometer o crime, o homem fugiu por uma mata nos fundos da residência. Um helicóptero e uma equipe com cães de caça da PMMG ajudaram a realizar a busca. Através de denúncia anônima, o homem foi encontrado escondido embaixo de uma cama, em um barracão abandonado próximo ao local do assassinato.

Ainda durante a abordagem, o criminoso confessou o crime, alegando que vinha sendo ameaçado pela vítima, conforme a Polícia Militar.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro