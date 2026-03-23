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Mulher é presa com cocaína de alto teor de pureza na BR-040 em MG

Droga estava escondida em compartimento secreto no painel de carro. Motorista conseguiu fugir correndo para área de mata

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/03/2026 10:24

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De acordo com a PRF, o entorpecente teria como destino Juiz de Fora, na Zona da Mata
De acordo com a PRF, o entorpecente teria como destino Juiz de Fora, na Zona da Mata crédito: PRF/Reprodução

Uma mulher de 29 anos foi presa com cerca de 4 kg de cocaína refinada de alto teor de pureza na BR-040, em Conselheiro Lafaiete (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão ocorreu na tarde desse domingo (22/3), no km 642 da rodovia, durante fiscalização. A droga estava escondida em um compartimento oculto no painel do veículo, sendo localizada depois do desmonte da estrutura.

No carro estavam um casal, natural de Juiz de Fora (MG), e duas mulheres que, conforme relato, haviam pegado carona em um posto de combustível.

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De acordo com a PRF, o entorpecente teria como destino Juiz de Fora, na Zona da Mata. O motorista, de 33 anos, que já possui histórico de envolvimento com transporte de drogas, fugiu a pé por uma área de mata durante a abordagem e ainda não foi localizado.

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A mulher e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete.

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