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TRÁFICO DE DROGAS

Mais de 320kg de cocaína são apreendidos em rodovia mineira

Policiais apreenderam droga nesta quinta-feira (19/3) em veículo que, oficialmente, transportava carga de minério. Motorista foi preso em flagrante

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
19/03/2026 17:23

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Mais de 320 kg d cocaína são apreendidos em MGC-497
Apreensão de 322kg de cocaína pela Polícia Militar Rodoviária ocoreu na rodovia MGC- 497, na altura de Iturama, no Triângulo Mineiro crédito: PMMG/Divulgação

Mais de 300kg de cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar Rodoviária (PMR) nesta quinta-feira (19/3), na rodovia MGC- 497, na altura de Iturama, no Triângulo Mineiro. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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Os militares faziam fiscalização no KM 245 da rodovia como parte da operação Rota Narco. Por volta das 2h, os policiais pararam uma carreta bitrem que, oficialmente, transportava minério. Entretanto, devido ao comportamento do condutor, que deu informações vagas sobre a carga, a abordagem foi aprofundada.

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Os policiais então descobriram que havia um compartimento oculto no alto da carroceria da carreta, onde estavam escondidos 322kg de cocaína. O motorista foi detido e levado para a Delegacia da Polícia Civil em Iturama. O veículo e a droga foram apreendidos.

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