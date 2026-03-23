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GOLPE NO TRÁFICO

Homens são presos com mais de 6 mil papelotes de cocaína, armas e R$ 24 mil

Polícia utilizou cão farejador para encontrar os entorpecentes. Suspeitos tentaram fugir

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/03/2026 09:19

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Com o apoio da cadela Xênia, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e armas de fogo
Com o apoio da cadela Xênia, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e armas de fogo crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens, de 22 e 41 anos, foram presos na noite desse domingo (22/3), no Bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), durante uma operação da Polícia Militar.

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Segundo a PM, militares do Comando Tático receberam informações de que dois indivíduos estariam traficando drogas na Rua Costa Júnior, nas proximidades da Avenida Antônio Carlos. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e alcançados.

Um deles foi detido em um beco, enquanto o outro tentou se esconder dentro de uma adega. No local, os policiais encontraram uma quantidade de drogas e acionaram a Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).

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Com o apoio da cadela Xênia, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e armas de fogo.

Ao todo, foram apreendidos cerca de R$ 24 mil em dinheiro, 6.756 papelotes de cocaína, 89 pinos da mesma droga, 775 porções de crack, porções de maconha, além de materiais para preparo e uma balança de precisão. Também foram recolhidas três armas de fogo, um revólver calibre .38 e duas pistolas, com diversas munições.

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Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. 

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