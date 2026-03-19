Homem embriagado é preso armado e sob efeito de drogas ao ameaçar rival

Um homem de 48 anos foi preso na manhã dessa quarta-feira (18/3) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, ao ser flagrado armado e sob efeito de álcool e drogas enquanto circulava pela cidade com a intenção de matar um desafeto.

Segundo a Polícia Militar, os militares receberam informações de que o suspeito conduzia um veículo embriagado e portando armas de fogo. Durante rastreamento, a equipe localizou o homem na Avenida Rio Bahia, no Bairro Altinópolis, e realizou a abordagem.

Com ele, os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal, incluindo um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 5.56 e uma pistola calibre .380, além de diversas munições de diferentes calibres.

Ao todo, foram recolhidas mais de 600 munições intactas, além de cartuchos deflagrados, três papelotes de cocaína e um aparelho celular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.