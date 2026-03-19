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TRÁFICO NAS ESTRADAS

MG: motorista é preso com mais de 300 quilos de cocaína em carreta

Droga estava escondida sob carga de minério. Suspeito foi abordado pela polícia em na MDC-497, em Iturama, e disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/03/2026 09:05

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De acordo com o suspeito, ele receberia R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente
De acordo com o suspeito, ele receberia R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente crédito: PMRv/Reprodução

Um homem de 42 anos foi preso ao transportar 322 quilos de cocaína na madrugada desta quinta-feira (19/3) na MGC-497, em Iturama (MG), no Triângulo Mineiro. O prejuízo para o crime pode chegar a mais de R$ 30 milhões.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a apreensão ocorreu no km 245 da rodovia. Durante a abordagem, os militares perceberam um desnível na carroceria da carreta, além de nervosismo do condutor, situações que levantaram suspeitas. Ao desmontarem parte do compartimento, localizaram diversos tabletes de cocaína escondidos na estrutura do veículo.

O motorista confessou que tinha conhecimento do transporte da droga. Ele relatou que levou a carreta até um local desconhecido na segunda-feira (16/3) e, no dia seguinte, carregou cerca de 35 toneladas de minério em uma mineradora.

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De acordo com o suspeito, ele receberia R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente. Ele afirmou ainda que seguiria até Sete Lagoas (MG), na Região Central, onde entregaria o minério e receberia instruções sobre o local de entrega da droga.

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O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas e conduzido, juntamente com o veículo e o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil em Iturama.

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