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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem não explica origem de Pix e acerta esposa com tijolo na cabeça

O marido deu socos na mulher e, em seguida, lançou um tijolo na companheira. Ele ainda tentou atingir enteada de 16 anos

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
23/03/2026 16:22

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Homem não explica origem de pix e acerta esposa com tijolo na cabeça
Homem não explica origem de pix e acerta esposa com tijolo na cabeça crédito: VinÍ­cius Lemos/Divulgação

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro, que não quis explicar origem de um Pix em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O caso é tratado como violência doméstica e o suspeito segue foragido.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão ocorreu durante uma discussão entre o casal, ambos nascidos na Venezuela. O desentendimento teria começado após a vítima questionar o homem sobre o motivos de ele ter recebido uma transferência de dinheiro por meio de Pix.

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Durante a briga, no Bairro Residencial Integração, o suspeito deu socos na mulher e, em seguida, lançou um tijolo que atingiu a cabeça dela. Ainda segundo a PM, ele também tentou agredir a enteada de 16 anos antes de fugir para uma área de mata próxima.

A vítima sofreu um corte na região do supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma viatura policial e encaminhada ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é estável.

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Equipes policiais realizaram buscas na região, mas até o momento o autor não foi localizado.

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