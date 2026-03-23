Homem não explica origem de pix e acerta esposa com tijolo na cabeça

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo companheiro, que não quis explicar origem de um Pix em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O caso é tratado como violência doméstica e o suspeito segue foragido.



De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão ocorreu durante uma discussão entre o casal, ambos nascidos na Venezuela. O desentendimento teria começado após a vítima questionar o homem sobre o motivos de ele ter recebido uma transferência de dinheiro por meio de Pix.

Durante a briga, no Bairro Residencial Integração, o suspeito deu socos na mulher e, em seguida, lançou um tijolo que atingiu a cabeça dela. Ainda segundo a PM, ele também tentou agredir a enteada de 16 anos antes de fugir para uma área de mata próxima.



A vítima sofreu um corte na região do supercílio e escoriações pelo corpo. Ela foi socorrida por uma viatura policial e encaminhada ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia, onde recebeu atendimento médico. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é estável.



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Equipes policiais realizaram buscas na região, mas até o momento o autor não foi localizado.