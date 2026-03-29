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PARCIALMENTE NUBLADO

Vai chover em BH neste domingo (29/3)? Confira a previsão do tempo

A temperatura mínima registrada no dia foi de 15,6°C na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 11,5°C, às 6h

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/03/2026 07:32

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389 cidades mineiras estão em alerta amarelo para chuvas intensas
O dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte volta a ter expectativa para novas chuvas neste domingo (29/3). É o que indica a previsão da Defesa Civil. A temperatura mínima registrada hoje foi de 15,6°C na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 11,5°C, às 6h, dando à cidade uma "cara" de outono.

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Conforme o órgão municipal, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. Essa nebulosidade será responsável pela possível ocorrência de pancadas de chuva entre o período da tarde e da noite.

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A temperatura máxima estimada é de 29°C, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 45% à tarde.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o aumento das áreas de instabilidade, que concentrará a condição de chuva no Norte do estado. Em Minas, os termômetros tendem a variar entre 10ºC e 34ºC.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,5°C, às 5h50.

Centro Sul: 15,8°C, à 1h50.

Oeste: 15,6°C, com sensação térmica de 11,5°C, às 6h.

Pampulha: 16,5°C, com sensação térmica de 18,6°C, às 4h.

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Venda Nova: 17,4°C, às 5h55.

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