‘Querem levar por W.O', diz Kalil ao garantir que vai disputar eleição

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PDT) garantiu que vai disputar as eleições deste ano. Ele responde processo por improbidade administrativa e atualmente está inelegível.

O ex-prefeito de Belo Horizonte publicou vídeo nesta terça-feira (17/3) e afirmou: “Estão querendo levar a eleição por W.O. Eu sou candidato! Quando vocês forem votar, o meu nome vai estar lá”.

Em agosto do ano passado, Kalil foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos por cinco anos após a Justiça considerar que ele foi omisso por permitir que a Associação Comunitária do Bairro Mangabeiras, no Centro-Sul de BH, mantivesse guaritas e restringisse o acesso a vias públicas, descumprindo ordem judicial.

O processo chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no último mês após o pedetista, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a associação recorrerem.

Kalil se garante na disputa

No vídeo, Kalil não mencionou o embate na Justiça, mas disse: “Eu tenho partido, não tenho processo para não ser candidato. Então não acreditem nisso, não”.

“Se você vai votar em mim ou não, isso é livre arbítrio. Espero que vote. Mas todo mundo que está comigo pode ter certeza: o meu nome vai estar naquela urna no dia da eleição”, completou.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a situação judicial, o ex-prefeito respondeu: “Só para julgar isso demora seis anos, mas a bobagem é tão grande que vai cair na segunda instância, então a possibilidade de isso valer até a eleição é nula”.

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Ele ainda voltou a usar o termo “pinguela” para se referir à cancela que restringia o acesso público no Mangabeiras. “Se uma ‘pinguela’ impedir de disputar uma eleição, o Brasil acabou”.

