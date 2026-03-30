Assine
overlay
Início Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Além do fato

Em quatro dias, Pacheco decide rumo da eleição

As mudanças de partido devem ser feitas, por lei, até quinta. Já o registro de candidaturas pode ser feito até 15 de agosto.

Publicidade

Mais lidas

Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Repórter
30/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
A decisão de Pacheco, nesta semana, vai mexer no tabuleiro estadual - (crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press – 4/9/25)
A decisão de Pacheco, nesta semana, vai mexer no tabuleiro estadual crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press – 4/9/25

Antes do feriadão da sexta santa, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) terá que decidir sua nova filiação partidária. A iniciativa poderá sinalizar, sim ou ainda não, que ele será candidato a governador. Mesmo assim, queiram ou não os rivais, todo o meio político mineiro aguarda com ansiedade essa definição e a trata como a mais importante, até o momento, para o rumo da eleição estadual.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


No quadro atual, só a pré-candidatura a governador de Mateus Simões (PSD), atual governador, está definida. Os outros pré-candidatos Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Gabriel Azevedo (MDB), entre outros, balançam ao sabor das tratativas nacionais.


As mudanças de partido devem ser feitas, por lei, até quinta (4). Já o registro de candidaturas pode ser feito até 15 de agosto. Os que lidam habilmente com a política usam os prazos e as regras do jogo a seu favor.
Como o experiente técnico de futebol, eles carregam o regulamento debaixo do braço. Os mais aplicados são aqueles que levam uma Constituição nas mãos no momento dos embates em plenário. Primeiro, porque não é fácil memorizar os 250 artigos originais, já emendados 140 vezes ao vento das conveniências. Nossa Carta Magna é a 2ª maior do mundo, depois da indiana.


Hoje, a maioria desconhece sua existência. Por isso, ficam desorientados e mais batem boca do que debatem. Apesar da impaciência, os prazos políticos são mais largos. O primeiro orienta que, para ser candidato a governador, o pretendente deve estar filiado até 4 de abril. Segundo prazo, a intenção se concretiza com o registro até 15 de agosto. Além disso, há o tempo da sabedoria política. O ex-governador Hélio Garcia (84/87 e 91/95) dizia que a eleição se resolvia depois da parada (7 de setembro).

Leia Mais

Ação para tirar candidatos

A exemplo de Simões, Pacheco atua para reduzir o número de concorrentes. Para ser competitivo, Simões quer ser o único candidato da direita na disputa. Atua para tirar da jogada Cleitinho Azevedo, o líder das pesquisas e redes sociais. Pacheco, se for candidato, deverá atrair dois ou três pré-candidatos para sua base de apoio. Na conta que fazem lá, cerca de 10 partidos estariam com Pacheco e que bastaria ele querer.

Partidos dispensam deputados

Para garantir as próprias reeleições e ajudar aliados, presidentes de partido têm dispensado deputados, especialmente os mais votados. Legendas como o Avante, PRB e até o MDB montam chapas afastando os mais votados. Tem deputado que, a três dias do prazo que falta para filiação, ainda procura legendas. O Avante, por exemplo, dispensou três deputados, dois estaduais e um federal. Um deles, Arlen Santiago, teve mais de 100 mil votos na última eleição. Para sobreviver, um partido tem que eleger, pelo menos, 15 deputados federais.


Marília: de baixo pra cima

Liberada do cargo e encargos, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos já está em campo como pré-candidata ao Senado. Tem como 1ª estratégia conquistar as bases, depois as direções de seu próprio partido, o PT, que ainda não abraçaram sua candidatura.

Kalil critica marketing de Simões

Fiel ao seu estilo e de opositor, Alexandre Kalil contestou o marketing do ex-governador Zema (Novo) e do sucessor, Mateus Simões. “Na frente do Palácio (da Liberdade), tem uma propaganda do tamanho do prédio dizendo que ‘nós geramos um milhão de empregos’. E aí, o trem prospera. Desde quando governador gera empregos? Quem gerou foi o empresariado ou temos um milhão de funcionários públicos a mais? Mineiro é quieto, mas não é bobo”, apontou Kalil no PodCast Se Liga, Minas, que irá ao ar às 20 horas desta segunda-feira na TV Banqueta, canal 6 da Claro.


Deputados e o PL 5.234/26

Por conta de prazos externos, os deputados estaduais aprovaram, de forma resignada, a reposição salarial de Zema ao funcionalismo de só 5,4% em cenário de perdas ignoradas. Por conta do baixo índice, que tiveram que assinar embaixo em função do pouco tempo, alguns parlamentares estão incomodados com o governo, e novamente o prazo aparece como uma pedra no sapato.


O Projeto de Lei 5.234/26 requer aprovação até o dia quarta (1º), quando os deputados podem fazer justiça a mais de seis mil servidores da Secretaria da Fazenda, especialmente os auditores-fiscais, que dependem da aprovação para manter seus salários atuais. Os auditores são os responsáveis pelo aumento da receita, via produtividade e combate à sonegação fiscal, o que garante os salários de todo o funcionalismo e o financiamento das políticas públicas.


Se os parlamentares não aprovarem, até quarta, o projeto que só reafirma o modelo de remuneração adotado há mais de 50 anos no Estado, irão impor perdas de vencimentos e supressão de direitos conquistados. E mais, tiram deles a própria reposição de 5,4%, que o restante do funcionalismo já garantiu.
O erro não é dos auditores nem dos deputados, mas estes últimos podem fazer justiça ao aprovar o PL. Até o STF fez sua parte. Chamado a se manifestar, aprovou a estrutura remuneratória vigente há décadas no Estado e usada em todo o país para estimular a arrecadação. Em nenhum momento, a tratou como irregular ou penduricalho. Apenas cobrou a mudança de instrumento normativo para regular a gratificação. Em vez de decreto, lei, o que se busca com o PL.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Os deputados podem fazer sua parte ou renunciar a ela, mas a história do Legislativo mineiro tem sido de valorização do servidor, e não o contrário.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

eleicoes governo minas pacheco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay