Nikolas turbina redes sociais de Mateus Simões

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais do agora governador Mateus Simões (PSD) multiplica por até seis vezes o engajamento das publicações. O resultado supera com folga, inclusive, as interações registradas nas aparições ao lado do seu antecessor, Romeu Zema (Novo).



Levantamento feito pelo Estado de Minas a partir das publicações no perfil oficial de Simões no Instagram mostra que o desempenho das postagens varia significativamente a depender de quem aparece ao lado do então vice-governador.

Quando está sozinho, o perfil registra, em média, cerca de 10 mil curtidas e 233 mil visualizações por publicação. Ao lado de Zema, os números sobem de forma moderada, para cerca de 14 mil curtidas e 240 mil visualizações.

O salto ocorre, de fato, quando Nikolas entra em cena. Nesse cenário, a média de curtidas alcança quase 60 mil, enquanto as visualizações se aproximam de 1 milhão, um desempenho até seis vezes superior ao registrado nas postagens individuais e cerca de quatro vezes maior do que nas aparições ao lado do ex-governador Romeu Zema.

Com Nikolas, Mateus Simões passa a alcançar um volume de público significativamente maior nas redes, ampliando sua exposição para além do desempenho habitual do perfil. O cenário ganha relevância em um momento em que o governador já se movimenta de olho na disputa estadual, mas ainda aparece com variações entre 3% e 4% nas intenções de voto, segundo levantamento do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, no início do mês.

Publicações

Ao longo dos três primeiros meses de 2026, até 18 de março, Simões realizou 178 publicações. Em 20 delas houve a presença de Zema, seis em janeiro, 13 em fevereiro e uma em março. Deste conjunto, 11 ocorreram no formato de colaboração entre os perfis, recurso que amplia o alcance ao unificar os públicos.

No caso de Nikolas, foram identificadas 15 publicações no período analisado, não havendo nenhuma em janeiro, seis em fevereiro e nove em março. Diferentemente do observado nas interações com Zema, apenas sete dessas postagens ocorreram em formato colaborativo. Ainda assim, não envolveram o perfil principal do parlamentar, que reúne cerca de 21,8 milhões de seguidores, mas sim uma conta secundária, também sob sua gestão, com aproximadamente 4,8 milhões.

Predominam, nessas publicações conjuntas, anúncios de investimentos públicos, com valores que oscilam entre R$ 2 milhões e R$ 100 milhões. Como revelou o Estado de Minas, esse tipo de agenda tem provocado desconforto entre parlamentares da base governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A principal queixa reside na percepção de que demandas articuladas pelo deputado estariam sendo priorizadas pelo Executivo.

“Atendendo às demandas eu falei que qualquer demanda que o deputado Nikolas mandasse, a gente ia correr atrás aqui de viabilizar. [...] Eu acho que realmente tudo o que você traz aqui, a gente tem que tentar viabilizar, porque você teve voto em todas as cidades do estado, você é o deputado mais votado da história de Minas Gerais, isso representa o fato de que você fala por Minas Gerais quando você traz uma demanda e eu levo isso muito a sério", disse o então vice-governador ao lado do parlamentar, em publicação feita nas redes sociais de ambos, no dia 2 de fevereiro.

Investimentos

Apesar do impulso gerado pelas aparições ao lado de Nikolas Ferreira, a publicação de maior repercussão de Mateus Simões no ano não contou com a presença do deputado. O vídeo mais bem-sucedido do período analisado traz críticas ao governo do PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acumulava, até a publicação desta reportagem, mais de 280 mil curtidas e 5 milhões de visualizações.

Na gravação, publicada em 27 de fevereiro, Simões critica o programa habitacional federal e afirma que o Minha Casa, Minha Vida deveria deixar de “ser propaganda” para se tornar uma política capaz de promover “mudança na vida das pessoas”.

“Se a gente não tiver um programa de construção de casas adequado para a população de baixa renda, e comemorar porque entregou 30 casas num município deste tamanho, não é motivo de comemoração. Eu preciso de política habitacional efetivo do governo federal”, afirmou. O vídeo foi registrado no contexto das enchentes que atingiram cidades da Zona da Mata no fim daquele mês e deixaram milhares de desabrigados e desalojados.

Na sequência do ranking, as três publicações com maior número de interações são vídeos ao lado de Nikolas. A segunda postagem mais curtida trata do anúncio de investimentos em municípios do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.

Publicado em 5 de março, o conteúdo reúne aportes de R$ 100 milhões para pavimentação da MGC-251, entre Almenara e Pedra Azul, R$ 9 milhões para ampliação do hospital municipal de Ipatinga e R$ 11 milhões para obras de mobilidade em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. O vídeo soma cerca de 247 mil curtidas e 2,4 milhões de visualizações.

O terceiro lugar é ocupado por uma publicação de 13 de março em que Simões e Nikolas anunciam R$ 2 milhões para reforma do Hospital São José, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e R$ 2,5 milhões para a criação de um complexo voltado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em Iturama, também no Triângulo. O conteúdo alcançou aproximadamente 230 mil curtidas e 3 milhões de visualizações.

Na quarta posição aparece outro vídeo conjunto, publicado em 19 de fevereiro, com anúncio de R$ 14 milhões em investimentos para Juiz de Fora, destinados a obras de drenagem, iluminação e asfaltamento no distrito industrial. A publicação registra pouco mais de 180 mil curtidas e 2,4 milhões de visualizações.

O ranking das cinco postagens mais engajadas se encerra com um vídeo ao lado do então governador Romeu Zema, publicado em 21 de janeiro. Na ocasião, os dois celebram a derrubada de decisão que impedia o governo de consultar pais e professores sobre a ampliação das escolas cívico-militares. O conteúdo acumula cerca de 160 mil curtidas e 1,6 milhão de visualizações.

Na sequência do ranking, entre a sexta e a décima posição, três das publicações são ao lado de Nikolas. Os conteúdos ao lado do parlamentar tratam-se também de anúncios de investimentos, como R$ 40 milhões para o Hospital Regional de Unaí, no Noroeste de Minas, aportes para a área oncológica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e outros R$ 45 milhões destinados à construção de um anel viário em São João del-Rei, na Região Central.

As demais postagens do recorte, em que Mateus Simões aparece sozinho e fecham a lista, abordam a defesa das escolas cívico-militares e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre repasses do PAC para Minas Gerais.



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