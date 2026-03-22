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POSSE DO GOVERNADOR

Simões recebe cargo de Zema em cerimônia fechada ao público

Mais cedo, Simões foi empossado em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que não contou com a presença de Zema

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/03/2026 12:12

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Palácio da Liberdade recebe posse do governador Mateus Simões
Palácio da Liberdade recebe posse do governador Mateus Simões crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A transferência do cargo de governador acontece logo mais na sede simbólica do Poder Executivo, o Palácio da Liberdade, localizado na praça de mesmo nome, em Belo Horizonte (MG). A cerimônia é fechada e restrita a convidados.

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Posse de Simões

O novo governador, Mateus Simões (PSD) receberá o cargo de Romeu Zema (Novo), que deixou o posto para disputar a Presidência da República. A transmissão do cargo é simbolizada pelo repasse do Colar da Inconfidência, insígnia de honra dos chefes do Executivo, em um tablado vermelho em forma de triângulo, referência à bandeira de Minas.

Mais cedo, Simões foi empossado em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que não contou com a presença de Zema.

Convidados também receberam bandeiras do estado e do Brasil.

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Zema chegou à cerimônia ao som de Trenzinho Caipira de Villas Lobos, executada pela banda da Polícia Militar

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