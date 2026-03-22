Simões recebe cargo de Zema em cerimônia fechada ao público

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A transferência do cargo de governador acontece logo mais na sede simbólica do Poder Executivo, o Palácio da Liberdade, localizado na praça de mesmo nome, em Belo Horizonte (MG). A cerimônia é fechada e restrita a convidados.

Posse de Simões

O novo governador, Mateus Simões (PSD) receberá o cargo de Romeu Zema (Novo), que deixou o posto para disputar a Presidência da República. A transmissão do cargo é simbolizada pelo repasse do Colar da Inconfidência, insígnia de honra dos chefes do Executivo, em um tablado vermelho em forma de triângulo, referência à bandeira de Minas.

Mais cedo, Simões foi empossado em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que não contou com a presença de Zema.

Convidados também receberam bandeiras do estado e do Brasil.

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Zema chegou à cerimônia ao som de Trenzinho Caipira de Villas Lobos, executada pela banda da Polícia Militar