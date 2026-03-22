Oposição cobra transparência e mira início do governo Simões

A deputada estadual Lohanna França (PV) criticou o histórico recente da gestão Romeu Zema (Novo) no governo de Minas Gerais e afirmou que continuará com uma fiscalização constante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) agora na gestão do recém-empossado Mateus Simões (PSD), ex-vice-governador. A transparência é uma das principais questões a serem analisadas.

Simões assume a cadeira do Executivo porque Zema renunciou ao cargo para concorrer ao Planalto.

Em conversa com o Estado de Minas logo após a posse, a deputada cobrou transparência da nova gestão, dita como uma das promessas de Simões. “Ele disse várias vezes que tinha nojo de falta de transparência, mas o governador Romeu Zema, ex-governador agora, vetou a divulgação da lista das empresas que não pagam os R$ 25 milhões em impostos em Minas Gerais. Agora, Matheus Simões é dono da caneta”, afirmou.

Lohanna afirmou que, agora, Simões tem “toda a condição” de trazer transparência a essas informações e que “não é possível que o gosto dele mudou tão rapidamente que agora ele não tem mais nojo da falta de transparência”.

A deputada, que compõe a oposição na Assembleia, afirmou que o grupo continuará fiscalizando o trabalho do governador, agora Simões, e cobrando melhorias, mas que reconhece que ele tem “dificuldade de lidar com o equilíbrio dos poderes”.

“A gente espera que o governador entenda a importância de respeitar o Poder Legislativo. Cabe lembrar que o agora governador Mateus Simões chegou a dizer que atuaria para frear o Judiciário. Essa é uma fala que beira o golpismo, mas a gente vai acompanhar de perto e esperamos que, sentado na cadeira de governador, ele aprenda sobre o respeito institucional”, afirmou.

Na entrevista, a parlamentar, que tem um histórico recente de embates com Simões, defendeu que “os poderes precisam se respeitar” e que “o Poder Legislativo nunca pode se curvar da sua missão de fiscalizar e acompanhar de perto o que o governo do estado faz”.

Posse de Simões

Simões foi empossado governador em duas celebrações na manhã deste domingo (22/3). Na primeira delas, ele entregou sua declaração de bens, leu o compromisso institucional e assinou termo de posse. Em discurso, ele detalhou uma rota de 100 dias que pretende fazer pelos municípios do estado e afirmou que vai transferir a sede administrativa para cada uma das 16 regionais do estado, além de reafirmar compromisso com servidores públicos.

A cerimônia na ALMG não teve a participação do ex-governador Romeu Zema, mas estavam no Plenário autoridades como o presidente da sessão e da ALMG, Tadeu Leite (MDB); o deputado federal Pinheirinho (PP-MG), que representou a Câmara dos Deputados, e o Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho.

Do lado de fora, servidores públicos estaduais fizeram uma manifestação em defesa de recomposição salarial.

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Já no Palácio da Liberdade, sede do Poder Executivo estadual na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (MG), Simões recebeu o Colar da Inconfidência das mãos de Zema. O ato simboliza a transferência de cargo e ocorreu em evento fechado para o público.