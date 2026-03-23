Simões se compromete com sindicato de trabalhadores da saúde em greve

Na primeira agenda como governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD) sinalizou comprometimento com os servidores públicos do estado. Isto porque ele se reuniu com representantes Sindicato dos Trabalhadores da Rede Fhemig (Sindpros) e prometeu um parecer oficial sobre demandas em até 10 dias.

O PSDbista assumiu o comando do Executivo estadual com a renúncia do ex-governador Romeu Zema (Novo), que concorre ao Planalto.

Nesta segunda-feira (23/3), o governador fez uma visita técnica ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para avaliar as condições da unidade. A visita foi anunciada de última hora e, assim que souberam da agenda, sindicalistas seguiram ao HPS e pediram uma reunião para discussão do movimento.

O sindicato, que conta com profissionais de enfermagem, auxiliares de apoio da saúde, técnicos operacionais da saúde e analistas de gestão e assistência à saúde, está em estado de greve desde a última terça-feira (17/3). O Sindpros foi uma das organizações que participaram de uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), uma hora antes da posse de Simões, na manhã de domingo (22/3).

Na ocasião, Carlos Martins, presidente do Sindpros, afirmou ao Estado de Minas que o movimento queria pressionar o governo na transparência e no diálogo com os servidores. “Estamos demonstrando indignação, a insatisfação que temos durante todo esse período que foi a gestão do governador Zema, e queremos chamar a atenção do novo governador para que ele possa ter uma prática diferente do antecessor”, disse o presidente.

Já nesta segunda-feira, o presidente contou que o governador convidou uma comissão para acompanhá-lo na visita e, após o compromisso técnico, estaria disponível para uma reunião juntamente da diretoria do HPS. “Foi o que aconteceu e nessa reunião apresentamos nossas pautas de reivindicação do movimento”, disse Carlos.

Em conversa com a reportagem, o sindicalista afirmou que a comissão apresentou demandas sobre descontos indevidos, condições de trabalho e aumento de salário. Segundo ele, o governador se comprometeu a levar alguns itens à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) e à diretoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

A informação foi reforçada por Simões em coletiva de imprensa. “Eu saí com nove temas que foram trazidos pra mim pelo sindicato, e eu assumi o compromisso de voltar com uma manifestação formal do governo em até 10 dias. Até o final da semana, tanto a Seplag quanto a Fhemig vão dar retornos”, afirmou.

O governador afirmou que assumiu compromisso de pagamento imediato do vale-transporte de trabalhadores de Sete Lagoas, na Região Central do estado, e do não desconto do valor da alimentação enquanto os trabalhadores estiverem de férias.

A abertura para diálogo foi vista com bons olhos pelo líder, que há pelo menos oito anos não acontecia de forma direta. “Desde que eu sou sindicalista, somente o (Antonio) Anastasia (2010-2014) e o (Fernando) Pimentel (2015-2018) que já haviam sentado nestes momentos de greve com a gente para estar discutindo os encaminhamentos dos trabalhadores", contou.

Mesmo com a conversa com a comissão do Sindpros, o sindicato manteve uma manifestação na frente do HPS. De acordo com o presidente, o movimento pretendeu pedir dignidade e consideração com as demandas apresentadas.

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A Fhemig foi procurada pela reportagem para esclarecimentos sobre as acusações feitas pelo sindicato e ainda não retornou. O espaço segue aberto para eventuais declarações.