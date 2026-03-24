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Pacheco vai trocar PSD pelo PSB para disputar governo de Minas

A movimentação ocorre em meio ao avanço das negociações conduzidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
24/03/2026 13:13

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O almoço de Rodrigo Pacheco e Aécio Neves
Pacheco vai trocar PSD pelo PSB para disputar governo de Minas crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) avalia se filiar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nos próximos dias para disputar o governo de Minas Gerais em 2026. A movimentação ocorre em meio ao avanço das negociações conduzidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem tratado o ex-presidente do Senado como principal aposta para a formação de um palanque competitivo no segundo maior colégio eleitoral do país.

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A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo jornal Estado de Minas. Nos bastidores, interlocutores relatam que Pacheco é considerado o “plano A” do PT em Minas, embora ainda evite confirmar publicamente a entrada na disputa.

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A possível filiação ao PSB ganhou força após dificuldades nas tratativas com outras legendas. O MDB já tem pré-candidato próprio ao governo estadual, o que inviabilizou a migração do senador. No União Brasil, divisões internas também complicaram o avanço das conversas. Nesse cenário, o PSB passou a ser visto como o caminho mais viável por oferecer menor resistência interna e a perspectiva de uma candidatura sem disputa direta com correligionários.

Pacheco tem mantido conversas com o presidente estadual da legenda em Minas, o prefeito Otacílio Neto. O PSB prepara um jantar para oficializar a filiação do senador, previsto para a noite desta quarta-feira (25/3), em Brasília. Aliados do parlamentar e integrantes das executivas estadual e nacional do partido foram convidados para o encontro, que deve ocorrer em um restaurante.

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A aproximação entre Lula e Pacheco se intensificou nas últimas semanas. O senador acompanhou o presidente em agendas recentes em Minas Gerais, movimentos interpretados como parte da estratégia para viabilizar a candidatura ao governo estadual. Apesar das negativas públicas, o próprio Pacheco já admite a interlocutores a possibilidade de disputar o Executivo mineiro, desde que haja a formação de uma chapa considerada forte e competitiva.

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