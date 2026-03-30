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ZONA DA MATA

Ubá será capital de Minas nesta terça (31/3); entenda

Governador está fazendo "tour" de 100 dias pelo interior do estado

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/03/2026 19:06

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Ubá, cidade na Zona da Mata mineira
Ubá, cidade na Zona da Mata mineira crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

A partir desta terça-feira (31/3), Ubá, na Zona da Mata, será considerada a capital de Minas Gerais. A transferência simbólica faz parte da iniciativa “Governo Presente”, do novo governador Mateus Simões (PSD), que vai percorrer o interior do estado nos próximos três meses.

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Pré-candidato à reeleição, Simões busca aproximação com a população do interior mineiro e vai passar por 20 cidades. Ele já esteve em Uberlândia, Triângulo Mineiro, e Ipatinga, Vale do Aço, atualmente considerada a capital do estado.

O projeto prevê a permanência de quatro dias em cada um dos municípios.

“A capital (Belo Horizonte) continua sendo muito importante, (mesmo) que 80% da população more no interior. O interior não pode ser compreendido se a gente continua longe de lá”, justificou o governador, quando tomou posse, em 22 de março.

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Ubá capital de Minas

Simões estará em Ubá até sexta-feira (3/4) e tem encontro marcado com lideranças políticas locais.

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Na terça-feira (31/3), a cidade se torna capital de Minas em evento marcado às 15h15 no Salão Azul do Centro Administrativo de Ubá.

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