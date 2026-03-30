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COLUNA ANA MENDONÇA

Prefeito de Contagem enfrenta impasse entre Lula e PSD em Minas

Novo prefeito de Contagem também destacou a continuidade da gestão iniciada por Marília Campos e pregou equilíbrio diante das divisões internas do PSD em Minas

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
30/03/2026 13:34

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Ricardo faria era do PCdoB e agora é do PSD
Ricardo faria era do PCdoB e agora é do PSD crédito: REPRODUÇÃO

prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), evita antecipar o cenário de 2026, mas já está diante de um impasse político. Com o PSD se movimentando para lançar Mateus Simões ao governo de Minas, Faria sinaliza alinhamento ao campo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à continuidade do projeto de Marília Campos (PT), o que inclui apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco, hoje no PSD. A equação é direta e incômoda: ao seguir esse caminho, pode acabar em rota de colisão com o próprio partido. 

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Na prática, o tabuleiro já está montado. De um lado, o senador Rodrigo Pacheco, que deve se filiar ao PSB no próximo dia 4 e é tratado como nome do campo governista para disputar o governo de Minas. De outro, o governador Mateus Simões, que se movimenta como pré-candidato ao Palácio Tiradentes com apoio do PSD, partido de Faria.

Nos bastidores, a conta é simples e incômoda: se optar por manter fidelidade ao projeto de Marília e ao campo de Lula, Ricardo Faria tende a subir no palanque de Pacheco. Nesse cenário, deixaria de fora justamente Simões, nome do seu próprio partido.

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Publicamente, o prefeito ainda joga na cautela. “A gente compõe o campo democrático. O PSD compõe os ministérios do presidente Lula”, afirmou. Ao citar a presença da legenda no governo federal, Faria reforça o vínculo com o Planalto, mesmo diante das divergências internas em Minas.

Ele também não esconde o lado político que pretende ocupar. “A gente tem lado. Vai estar ao lado do povo, no campo das forças progressivas do país”, disse. E foi além ao amarrar seu projeto ao da atual gestão em Contagem: “O meu projeto político é o projeto da prefeita Marília, ao lado do presidente Lula”.

Ao mesmo tempo, evita antecipar qualquer definição eleitoral. “Ainda tem muita coisa para acontecer até as janelas partidárias e as convenções”, afirmou, ao ser questionado sobre disputas e alianças.

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Enquanto isso, mantém portas abertas no plano institucional. Faria revelou ter recebido contato do governador Mateus Simões. “A gente tem uma atuação republicana”, disse, ao indicar disposição para diálogo e parcerias com o governo estadual.

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