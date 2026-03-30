Prefeito de Contagem enfrenta impasse entre Lula e PSD em Minas
Novo prefeito de Contagem também destacou a continuidade da gestão iniciada por Marília Campos e pregou equilíbrio diante das divisões internas do PSD em Minas
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Publicamente, o prefeito ainda joga na cautela. “A gente compõe o campo democrático. O PSD compõe os ministérios do presidente Lula”, afirmou. Ao citar a presença da legenda no governo federal, Faria reforça o vínculo com o Planalto, mesmo diante das divergências internas em Minas.
Ele também não esconde o lado político que pretende ocupar. “A gente tem lado. Vai estar ao lado do povo, no campo das forças progressivas do país”, disse. E foi além ao amarrar seu projeto ao da atual gestão em Contagem: “O meu projeto político é o projeto da prefeita Marília, ao lado do presidente Lula”.
Ao mesmo tempo, evita antecipar qualquer definição eleitoral. “Ainda tem muita coisa para acontecer até as janelas partidárias e as convenções”, afirmou, ao ser questionado sobre disputas e alianças.
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Enquanto isso, mantém portas abertas no plano institucional. Faria revelou ter recebido contato do governador Mateus Simões. “A gente tem uma atuação republicana”, disse, ao indicar disposição para diálogo e parcerias com o governo estadual.