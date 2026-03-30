Prefeito de Contagem enfrenta impasse entre Lula e PSD em Minas

O prefeito de Contagem, Ricardo Faria (PSD), evita antecipar o cenário de 2026, mas já está diante de um impasse político. Com o PSD se movimentando para lançar Mateus Simões ao governo de Minas, Faria sinaliza alinhamento ao campo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à continuidade do projeto de Marília Campos (PT), o que inclui apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco, hoje no PSD. A equação é direta e incômoda: ao seguir esse caminho, pode acabar em rota de colisão com o próprio partido.

Na prática, o tabuleiro já está montado. De um lado, o senador Rodrigo Pacheco, que deve se filiar ao PSB no próximo dia 4 e é tratado como nome do campo governista para disputar o governo de Minas. De outro, o governador Mateus Simões, que se movimenta como pré-candidato ao Palácio Tiradentes com apoio do PSD, partido de Faria.

Nos bastidores, a conta é simples e incômoda: se optar por manter fidelidade ao projeto de Marília e ao campo de Lula, Ricardo Faria tende a subir no palanque de Pacheco. Nesse cenário, deixaria de fora justamente Simões, nome do seu próprio partido.