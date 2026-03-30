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Caiado: ‘O que Lula quer é um candidato só’

Governador de Goiás criticou, em janeiro, candidatura única da direita em torno de Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/03/2026 13:02

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Caiado: ‘O que Lula quer é um candidato só’
Caiado: ‘O que Lula quer é um candidato só’ crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 27 de janeiro, em entrevista ao titular desta coluna, pela rádio Novabrasil, Ronaldo Caiado revelou sua saída do União Brasil. Horas depois, filiou-se ao PSD, sigla pela qual será anunciado candidato à Presidência da República nesta segunda-feira, 30.

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Na ocasião, Caiado criticou a articulação da direita por, segundo ele, tentar impor uma candidatura única em torno de Flávio Bolsonaro. Para o governador, “é tudo o que Lula quer”.

“O que Lula quer é um candidato só. Como é que você enfrenta, com um candidato só, uma máquina de governo? Vamos ser realistas. É um governo sem escrúpulos, com uma máquina toda montada para explodir um candidato só”, afirmou.

Sobre Flávio, disse ainda que “estamos cientes de que aquele que chegar ao segundo turno terá apoio”. Antes, ponderou que Jair Bolsonaro “não consegue transferir 100% dos votos” ao filho.

Será esse o tom da pré-campanha de Caiado.

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Além de Lula, Flávio e Caiado, são pré-candidatos ao Planalto Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã).

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