Pacheco repercute apelo de Marília Campos: 'Rodrigo, vem!'

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) compartilhou nas redes sociais um vídeo da ex-prefeita Marília Campos (PT), cotada para o Senado, em que ela faz um apelo público para que ele dispute o governo de Minas Gerais em 2026.

As imagens foram gravadas no último domingo (29/3), durante um encontro do PT com apoiadores em Contagem, na Grande BH. No vídeo, Marília aparece ao lado da militância petista puxando o coro “Rodrigo Pacheco vem”, em um gesto explícito de incentivo à candidatura do senador.

O registro foi publicado pela ex-prefeita nas redes e, posteriormente, repostado pelo próprio Pacheco.



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O evento, organizado pela base petista na cidade, reuniu lideranças e militantes e teve como pano de fundo a articulação do partido para as eleições de 2026 e o lançamento de Marília para o Senado. A presença do nome de Pacheco entre os discursos e manifestações reforça a estratégia de setores do PT de construir uma candidatura ao governo que una diferentes forças políticas no estado.

Nos bastidores, o gesto de Pacheco é interpretado como mais um indicativo de que o senador mantém em aberto a possibilidade de disputar o Palácio Tiradentes. Ele é visto por aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um nome capaz de dialogar com diferentes campos e ampliar a competitividade do grupo em Minas Gerais.

A publicação também ocorre em meio a movimentações que envolvem uma possível mudança partidária do senador e a tentativa de formação de uma frente ampla no estado, com participação de partidos do centro e da esquerda.



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Até o momento, Pacheco não oficializou candidatura nem confirmou publicamente a intenção de disputar o governo, mas os sinais recentes, como o compartilhamento do vídeo, reforçam sua centralidade no xadrez político mineiro para 2026.