'Para a verdade, 30s é muito', diz Kalil ao reafirmar pré-candidatura

Mesmo ainda inelegível, Alexandre Kalil (PDT) voltou a se anunciar pré-candidato ao governo de Minas Gerais e destacou, neste domingo (29/3), o tempo de propaganda eleitoral que terá caso consiga disputar as eleições. Em publicação nas redes sociais, o ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que contará com “30 segundos de televisão” e defendeu que o espaço será suficiente para transmitir sua mensagem.

“Sou pré-candidato ao Governo de Minas pelo PDT. Tenho 30 segundos de televisão. Pra mim, e para a verdade, é muito”, escreveu Kalil, ao reforçar sua intenção de entrar na disputa. A publicação também recebeu comentários, entre eles o do ex-zagueiro Procópio Cardozo, ídolo do Cruzeiro. “Na sua época de prefeito, a cidade funcionava. Hoje está um caos, fora as ruas esburacadas”, afirmou.

A declaração ocorre em meio ao esforço do ex-prefeito para se recolocar no cenário político após a derrota no primeiro turno das eleições de 2022 para o governador Romeu Zema (Novo). Desde então, Kalil mudou de partido e se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em outubro do ano passado, passando a se apresentar como pré-candidato ao Executivo mineiro.

Apesar do discurso, o ex-prefeito enfrenta um entrave jurídico que pode impedir sua participação no pleito. Kalil está inelegível após condenação por improbidade administrativa. Em agosto do ano passado, a Justiça entendeu que ele foi omisso ao permitir que a Associação Comunitária do Bairro Mangabeiras mantivesse guaritas e restringisse o acesso a vias públicas, mesmo após decisão judicial contrária. A pena incluiu a suspensão dos direitos políticos por cinco anos.

O processo chegou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) após recursos apresentados pela defesa de Kalil, pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pela própria associação. Ainda assim, o ex-prefeito sustenta que conseguirá reverter a decisão a tempo de disputar a eleição.

Em declarações recentes, Kalil afirmou que não acredita na manutenção da inelegibilidade até o período eleitoral e voltou a dizer que será candidato. “Estão querendo levar a eleição por W.O. Eu sou candidato. Quando vocês forem votar, o meu nome vai estar lá”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Cotado para o Senado

Apesar de reafirmar a candidatura ao Executivo, nos bastidores o nome de Kalil também é cogitado para uma eventual inscrição ao Senado. Em entrevista coletiva neste domingo, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mencionou o nome do ex-prefeito como parte de uma possível “chapa dos sonhos” para a Câmara Alta. A composição seria fechada com a agora ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT).

“Respeito muito a história dele, o que ele fez em Belo Horizonte; já conversei com ele e sigo em diálogo”, afirmou Edinho. Apesar da sinalização, uma eventual aliança entre Kalil e o PT ainda não avançou.

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Em 2022, o ex-prefeito contou com apoio de partidos de esquerda, mas o cenário atual é mais incerto, especialmente diante da estratégia petista de lançar candidatura própria ao governo mineiro, possivelmente com Rodrigo Pacheco, que ainda precisa oficializar eventual mudança partidária dentro da janela que se encerra na próxima sexta-feira (3/4).