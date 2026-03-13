Cleitinho e Kalil lideram rejeição na disputa do governo de Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil são os líderes de rejeição do eleitorado para o governo de Minas nas eleições deste ano. É o que mostra a pesquisa divulgada pela Realtime Bigdata nesta sexta-feira (13/3).

Segundo o levantamento, mesmo que Cleitinho tenha liderado todos os cenários estimulados, o senador é o que mais recebeu rejeição: 42% dos entrevistadas disseram que não votariam nele. O cenário é similar para Kalil, que obteve 41% de rejeição. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, o ex-prefeito de BH empata com o senador. Na mesma pesquisa, Kalil mostrou um alto índice de intenção de voto, aparecendo em segundo ou terceiro lugar nos cenários estimulados.

Em terceiro lugar, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) recebeu 33% da rejeição dos entrevistados; o empresário Vittorio Medioli (PL), presidente do Grupo SADA, somou 25% de rejeição e ficou em quarto lugar, enquanto o vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões empata tecnicamente com Medioli, com 24%.

Os pré-candidatos com menor rejeição são Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), que recebeu 20% de menções dos entrevistados; Gabriel Azevedo (MDB) com 18% está empatado tecnicamente com Roscoe; e Ben Mendes (Missão), que tem o menor índice: 11%.

As pessoas que não souberam responder somam 6% e 3% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos os candidatos.

Confira os índices

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 42%

42% Alexandre Kalil (PDT): 41%

41% Rodrigo Pacheco (PSD): 33%

33% Vittorio Medioli (PL): 25%

25% Mateus Simões (PSD): 24%

24% Flávio Roscoe (Sem partido): 20%

20% Gabriel Azevedo (MDB): 18%

18% Ben Mendes (Missão): 11%

11% Poderia votar em todos: 3%

3% Não sabe/Não respondeu: 6%

Procurado pelo Estado de Minas, Alexandre Kalil afirmou que ainda é cedo para pensar em rejeição. "Dos que pontuam, sou o único que não tem cargo, nem mídia. Então, reverter o quê? Nem comecei a campanha", disse.

Partindo de um ponto de vista similar, Gabriel Azevedo comentou que, mesmo não tendo mandato vigente, tem um bom número de intenções de voto e que, para ele, a rejeição pequena possibilita reversão e espaço para crescimento. Segundo ele, o principal desafio neste momento é superar o desconhecimento em várias regiões de Minas, o que, afirma, será enfrentado com presença no interior, diálogo com a população e apresentação de propostas. “A eleição está distante, muita coisa vai acontecer até lá”, disse.

Ao EM, Vittorio Medioli não comentou o índice de rejeição, apenas destacou que se surpreendeu com as intenções de voto, uma vez que nunca se posicionou como pré-candidato ao governo. "Saí das redes sociais há mais de um ano e ter 7% de eleitores é surpreendente e inacreditável", afirmou Medioli.

Cleitinho Azevedo, Rodrigo Pacheco, Mateus Simões e Flávio Roscoe foram procurados para comentar o levantamento, mas não haviam respondido até a publicação desta matéria. Ben Mendes foi procurado a partir do Partido Missão. A reportagem será atualizada caso os pré-candidatos respondam.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 12 de março, com 2 mil entrevistados homens e mulheres, de todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06562/2026.

