Juiz desabafa: 'Salário de magistrado é menor que de um médico do SUS'

Em meio a discussões no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o fim de penduricalhos para magistrados, um juiz do Paraná desabafou antes de uma sessão, e o áudio da fala repercutiu nas redes sociais.

Conforme divulgado pelo portal "Migalhas", o discurso se deu antes de uma sessão do Tribunal do Júri em São Mateus do Sul (PR).

“A remuneração, hoje, de um magistrado é menor do que um médico do SUS (Sistema Único de Saúde). A hora paga para um médico generalista que atende no SUS, 40, 30 minutos, é superior ao magistrado”, disse o juiz, que não teve a identidade revelada.

Segundo o portal, o último valor líquido recebido pelo juiz foi de cerca de R$ 120 mil.

Desabafo sobre remuneração

“É isso que acabou com a carreira da magistratura no estado do Paraná e no Brasil. Quem está aqui estudando igual eu estudei... Eu tenho doutorado, trabalho das 7 da manhã às 10 da noite”, afirmou.

Ele ainda disse que pretende abandonar a magistratura e passar a advogar, porque vai ganhar mais.

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Apesar disso, exaltou a própria posição como juiz: “Vocês mulheres que sofrem agressão, sou eu que dou a medida protetiva que vocês querem.”

