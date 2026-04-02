Assine
overlay
Início Política
TRAMA GOLPISTA

Moraes amplia cerco a drones na casa de Bolsonaro

Decisão aumenta raio de restrição para 1km após PMDF alertar sobre a tecnologia de câmeras de alta resolução que ameaçam a privacidade da prisão domiciliar

Publicidade
Carregando...
EE
Eduarda Esposito
EE
Eduarda Esposito
Repórter
02/04/2026 13:32

compartilhe

SIGA
×
Bolsonaro e Michelle brincam com u dos cães da casa, observado por um segurança
Drone flagrou Bolsonaro e Michelle em momento de descontração. Invasão de privacidade e ameaça à segurança crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ampliou, nesta quinta-feira (2/4), a proibição do uso de drones em um raio de 1km da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária por 90 dias. A mudança do perímetro, que anteriormente era de 100m, se deu após reavaliação da equipe técnica da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o relatório enviado ao STF, a PMDF classificou a distância inicial como inadequada, devido à tecnologia dos drones.

Leia Mais

"Isso porque o desenvolvimento tecnológico das aeronaves remotamente pilotadas possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução a distâncias muito superiores, permitindo a observação minuciosa de ambientes privados e comprometendo a efetividade da medida protetiva", afirmou Moraes na decisão.

A PMDF defendeu que a limitação anterior não mitigava de forma adequada os riscos à segurança institucional, e por isso, Moraes acatou a sugestão aumentando o raio de proibição de drones na casa de Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PM tem, desde 28 de março, permissão para abater aeronaves, aprendê-las e realizar prisões em flagrantes.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes drone jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay