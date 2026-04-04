Pix embala a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro após ataques dos EUA

Sistema gratuito de transferências monetárias, o Pix se mantém no enredo dentro dos principais assuntos no debate político. O novo episódio ocorreu após os Estados Unidos indicarem possíveis prejuízos às empresas norte-americanas que comandam bandeiras de cartões de crédito. A crítica respingou e inflamou a corrida presidencial: Lula e Flávio Bolsonaro (PL) defenderam a soberania do Brasil e a manutenção da ferramenta.

Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos EUA criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) pelas decisões dentro do ambiente regulatório da ferramenta. No contra-ataque, o presidente da Corte, ministro Edson Fachin, reagiu ao relatório e apontou distorções sobre o entendimento da modalidade financeira criada pelo Banco Central.

Embora o foco do documento seja o Judiciário, as criticas internacionais ao Pix serviram para alimentar a disputa presidencial entre os dois principais postulantes. "O Pix é do Brasil. E ninguém vai mexer no que é nosso e que facilita a vida de milhões de brasileiros e de brasileiras", afirmou o presidente Lula durante evento em Salvador na quinta-feira, 2. Nas redes, governistas associaram o pré-candidato do PL ao relatório americano.

Logo depois, Flávio divulgou vídeo para reclamar da associação feita por governistas entre o documento dos EUA e a direita brasileira. "A fake news de hoje é o PT dizendo que vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira sem pé nem cabeça. O Pix já é um legado brasileiro, um legado muito importante e criado pelo presidente Bolsonaro", rebateu.

A reação rápida de Flávio tem forte componente eleitoral. A defesa dos interesses do Brasil nos embates com o governo Trump foi responsável por uma recuperação da popularidade de Lula ao longo de 2025, principalmente por causa do recuo dos Estados Unidos no tarifaço de produtos brasileiros. O candidato do PL é aliado de Trump e, recentemente, fez discursos nos EUA para exaltar sua relação com o país. Ele apresentou Lula como antiamericano e ofereceu terras raras brasileiras para o país de Trump.

Ofensiva dos EUA

Sobre o Pix, em 2025, houve uma ofensiva dos EUA em julho de 2025. Na época do anúncio do tarifaço, o governo americano abriu uma investigação comercial contra o Brasil e incluiu o Pix entre os pontos que, segundo o relatório, podiam configurar práticas comerciais desleais no setor de pagamentos eletrônicos. Um documento sobre a iniciativa dizia que o Brasil parecia “se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo.

Disputa política

Lançado em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro, o sistema de transferências instantâneas caiu no gosto dos brasileiros pela facilidade e pela gratuidade do serviço para pessoas físicas. Pelo lado político, os bolsonaristas tentaram incluir a criação do Pix ao então presidente, embora a ferramenta tenha sido desenvolvida por técnicos do Banco Central desde o governo Michel Temer. No vídeo divulgado nesta quinta, Flávio voltou a atribuir a criação da ferramenta ao governo de seu pai.

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Em janeiro de 2025, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) distorceu informações sobre o Pix em um vídeo viral que ultrapassou 300 milhões de visualizações. A postagem usou uma norma que reforçava a fiscalização do sistema pela Receita Federal para insinuar que o governo pretendia cobrar imposto das transferências. A repercussão foi tana que obrigou o governo a editar uma medida provisória para reafirmar que não havia novas taxas sobre o serviço.