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EX-PRESIDENTE

Bolsonaro deve ir para domiciliar na sexta após alta hospitalar

Segundo o médico, ex-presidente está clinicamente estável e terminará na quinta (26) o ciclo de antibióticos para tratar o quadro de pneumonia bacteriana

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IA
ISADORA ALBERNAZ
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Repórter
25/03/2026 16:31

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Bolsonaro em casa: PT e PL veem pouco impacto nas eleições
Bolsonaro está preso há quase 200 dias crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 71 anos, terá alta na sexta-feira (27/3) e deve deixar o hospital onde está em Brasília para continuar cumprindo em prisão domiciliar a pena por tentativa de golpe de Estado. A informação foi dada pelo cardiologista Brasil Caiado em entrevista a jornalistas.

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Segundo o médico, Bolsonaro está clinicamente estável e terminará na quinta (26) o ciclo de antibióticos para tratar o quadro de pneumonia bacteriana por broncoaspiração nos dois pulmões. Ele deve deixar ao DF Star entre a manhã e o início da tarde de sexta.

"Finalizando o ciclo do antibiótico amanhã, porque é um ciclo já pré-estabelecido, clinicamente ele está estável. Só [não terá alta hospitalar] se houver alguma intercorrência, mas, particularmente, acredito que não", afirmou Caiado.

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Bolsonaro com pneumonia

Bolsonaro está internado desde 13 de março, quando precisou ser levado até o DF Star depois de passar mal durante uma madrugada na Papudinha.

Quando deixar o hospital, o ex-presidente retornará para sua casa, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico.

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Na terça (24), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu ao ex-presidente a prisão domiciliar humanitária por um prazo inicial de 90 dias. Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e ficará proibido de usar as redes sociais ou de gravar áudios ou vídeos.

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