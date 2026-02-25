Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos no Rio e quer ser deputada

A modelo e fisiculturista Gracyanne Barbosa se filiou ao Partido Republicanos e confirmou a pré-candidatura a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. No mesmo dia, a sigla também recebeu outro filiado, o presidente da Associação de Municípios Mineiros (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão

Presidente do partido, o deputado federal e bispo evangélico Marcos Pereira (SP) afirmou que o Republicanos acolhe todos os que desejam fortalecer a região e o Brasil por meio da política e que a entrada de Gracyanne na sigla fortalece o movimento Mulheres Republicanas. O ato também foi acompanhado pelo presidente estadual da sigla, Luís Carlos Gomes, nessa terça-feira (24/2).

Somando 12,9 milhões de seguidores no Instagram, a modelo atua como influenciadora digital e compartilha a rotina de exercícios e alimentação. Recentemente, ela foi a rainha de bateria da escola de samba União da Ilha do Governador no carnaval do Rio e participante do reality show Big Brother Brasil 2025.

A filiação de Gracyanne na política reforça uma estratégia de apostar em nomes com forte presença nas redes sociais, mesmo que ela não tenha trajetória na política. Além da modelo, outros nomes presentes no partido são o senador Cleitinho (MG), a senadora Damares Alves (DF) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A entrada da influenciadora na política reforça a estratégia de muitos partidos, que apostam em nomes com forte presença nas redes sociais. Caso a candidatura seja confirmada na convenção partidária, ela disputará uma das 46 cadeiras do estado fluminense na Câmara dos Deputados.

Nova presença mineira no Republicanos

Luís Eduardo Falcão, presidente da Associação de Municípios Mineiros (AMM) e prefeito de Patos de Minas, é outro novo nome no partido. Também nessa terça-feira (25/2), ele anunciou a filiação e afirmou que “aceitou o convite com responsabilidade e convicção”.

Em entrevista recente exclusiva ao Estado de Minas, ele afirmou que pretende participar ativamente do processo eleitoral de 2026 em Minas Gerais, embora ainda não defina se isso ocorrerá por meio de uma candidatura.

“O Republicanos é o partido do governador Tarcísio de Freitas, que admiro pela força técnica, firme e eficiente de governar, e também do senador Cleitinho Azevedo, um amigo que tenho grande respeito e consideração”, afirmou.

Ex-membro do Partido Novo, Falcão afirmou que esse “é o melhor caminho para continuar trabalhando com equilíbrio, diálogo e foco nos resultados”.