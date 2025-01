Gracyanne Barbosa chocou os participantes e telespectadores do BBB25 ao comer frango cru durante uma refeição. A cena, que rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando preocupação entre especialistas e seguidores. A musa fitness, conhecida por sua alimentação regrada, foi até a cozinha para comer e, ao perceber que o frango estava “meio cru”, decidiu consumi-lo assim mesmo. Apesar do alerta de sua irmã, Giovanna Jacobina, Gracyanne rebateu afirmando que sabia do estado do alimento, mas estava com muita fome.

Comer frango mal cozido ou cru é extremamente perigoso, podendo causar intoxicações alimentares graves, como a salmonelose. Especialistas em nutrição e segurança alimentar usaram o episódio para alertar para os riscos de consumir carnes cruas ou mal cozidas, especialmente o frango, que pode ser um veículo de bactérias perigosas, como a Salmonella.



O que é a salmonella?

A Salmonella é uma bactéria comum no meio ambiente, frequentemente presente em alimentos de origem animal, como carnes de frango, ovos e leite. A ingestão de alimentos contaminados pode causar a salmonelose, uma infecção alimentar grave. De acordo com o Ministério da Saúde, alimentos crus ou mal cozidos, especialmente o frango, são os principais responsáveis por casos de contaminação.



Os sinais da infecção podem aparecer entre seis e 72 horas após o consumo do alimento contaminado, incluindo:

Náuseas e vômitos

Diarreia (às vezes com sangue)

Febre alta

Dores abdominais intensas

Mal-estar generalizado

Em casos graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida, a salmonelose pode levar à desidratação severa, complicações sistêmicas e até mesmo à morte.



Alimento de risco

O frango cru é um dos alimentos mais associados à contaminação por Salmonella por diversos motivos:

Manipulação inadequada: a bactéria pode estar presente nas fezes do animal e contaminar a carne durante o abate ou o processamento Cozimento insuficiente: a Salmonella é eliminada apenas com temperaturas acima de 70°C. Ou seja, o frango mal passado ou cru é incapaz de atingir essa temperatura interna Contaminação cruzada: superfícies, utensílios ou mãos que entram em contato com o frango cru e depois são usados para manipular outros alimentos podem espalhar a bactéria.

“Consumir frango cru ou mal cozido é extremamente arriscado. Além da Salmonella, outras bactérias, como a Campylobacter, também podem estar presentes, aumentando o risco de infecções graves,” alerta o nutrólogo Ronan Araujo.

Além disso, especialistas reforçam a importância de boas práticas de higiene e preparo na cozinha:

Lave bem as mãos e utensílios: antes e após manipular carnes cruas

antes e após manipular carnes cruas Evite contaminação cruzada: use tábuas e facas diferentes para carnes cruas e outros alimentos

use tábuas e facas diferentes para carnes cruas e outros alimentos Assegure o cozimento adequado: certifique-se de que o frango atinja uma temperatura interna de pelo menos 74°C

Como prevenir intoxicações alimentares?

Para evitar infecções como a salmonelose, Ronan compartilha orientações simples e eficazes:

Cozinhe bem o frango: certifique-se de que a carne esteja completamente cozida, sem áreas rosadas ou sucos claros Armazene adequadamente: mantenha carnes cruas refrigeradas a uma temperatura abaixo de 4°C e cozinhe-as dentro do prazo de validade Evite alimentos crus de risco: além de frango, ovos crus, carnes mal passadas e leite não pasteurizado são potenciais fontes de bactérias Adote práticas de higiene: sempre lave as mãos, superfícies e utensílios após manipular carnes cruas

O consumo de carnes cruas ou mal cozidas pode parecer inofensivo, mas os riscos associados são reais e potencialmente graves. Apesar da influência positiva de Gracyanne no universo fitness, sua atitude serve como um alerta para os cuidados necessários na manipulação e preparo de alimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia