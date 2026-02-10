Gracyanne Barbosa lança a própria linha de ovos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que começou como uma brincadeira viral agora é um produto real nas prateleiras. A influenciadora Gracyanne Barbosa oficializou uma parceria com a Iana, única marca de ovos com distribuição em todo o Brasil, para lançar a linha especial GracIANA Ovos. A novidade chega após uma ação de marketing que movimentou as redes sociais e deixou o público na expectativa.

No ano passado, ela anunciou que lançaria uma linha de ovos premium, chamada Gracyovos. No entanto, era apenas uma campanha para o aplicativo Canva.

Agora, ela fez uma parceria com a Iana e promete uma coleção exclusiva, que estará disponível em pontos de venda de norte a sul do país, transformando um meme em uma oportunidade de negócio concreta.

A linha GracIANA Ovos engloba todo o portfólio de ovos especiais da marca. Consumidores encontrarão versões como Jumbo, Ômega 3, Selênio, Caipira, Orgânico e Gourmet. A iniciativa reforça a imagem do ovo como uma proteína essencial para a saúde e a rotina de treinos, alinhada ao estilo de vida da influenciadora.

A campanha de divulgação mantém o bom humor do episódio original que viralizou. Com o conceito de que o "ovo de brincadeira" virou real, a comunicação mostra Gracyanne em diferentes versões, cada uma representando um tipo de ovo da sua linha. A estratégia é ampla e vai além do ambiente digital.

Estão previstas ativações com outros influenciadores, produção de conteúdos em vídeo e materiais de divulgação para os pontos de venda, incluindo gigantografias da própria Gracyanne. A ação também mira publicações especializadas em saúde, fitness e marketing.

