Gracyanne Barbosa expõe segredo doloroso após o BBB

O Brasil conheceu no último domingo (23) um lado até então escondido de Gracyanne Barbosa e que pegou até sua própria mãe de surpresa. Fora do BBB 25 há pouco mais de uma semana, a musa fitness abriu o coração em entrevista ao Fantástico e falou, pela primeira vez com detalhes, sobre o período mais sombrio de sua vida: quando, em meio à fome, precisou se alimentar com restos encontrados no lixo.

“São coisas que eu nunca compartilhei com ninguém, eu não queria que ninguém soubesse (…) Eu não queria dividir com ninguém, de quando eu passei fome, de quando eu tinha que comer do lixo. Aqui dentro, sabendo que eu tava sendo filmada, eu sabia que todo mundo ia saber, eu não conseguia controlar, porque na minha cabeça eu ia precisar de novo pegar comida do lixo”, desabafou, com a voz embargada.

A revelação aconteceu dias após sua saída do reality da Globo, onde ela já havia deixado os brothers e o público em choque ao mencionar seu passado com a fome. Mas foi na entrevista que o país pôde, enfim, compreender a profundidade do trauma que ela carregava.

Em meio ao relato emocionado, quem também se pronunciou foi a mãe da influenciadora, Dona Ledir, que afirmou ter descoberto as dificuldades da filha apenas ao assistir ao programa. “Minha vontade era entrar na TV e acolhê-la nos braços. Eu nunca imaginei que ela tivesse passado por tudo isso”, revelou, também visivelmente abalada.

Gracyanne Barbosa choca com quantidade de ovos consumidos na estreia do BBB25.

Confissão no confinamento emocionou o Brasil

Dentro da casa, Gracyanne viveu semanas intensas e solitárias. Após a eliminação de suas aliadas Camilla e Thamiris, a ex-sister passou a ser alvo de críticas constantes e enfrentou o isolamento dos colegas de confinamento. A pressão chegou ao limite no sábado (16), quando a musa decidiu fazer um pronunciamento emocionado diante de todos os brothers, num momento que paralisou o jogo.

“Bom, gente, eu queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida, e não espero que ninguém entenda, eu só queria explicar o que acontece comigo”, contou ainda confinada.

