Gracyanne Barbosa lança a própria marca de ovos: 'Gracyovos'

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, anunciou um novo empreendimento nessa segunda-feira (24/11). A musa fitness revelou que vai lançar a Gracyovos, sua marca de ovos. "Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira!", escreveu a influenciadora.

No vídeo de lançamento a empresária explicou que a ideia nasceu de sua paixão por ovos e do desejo de criar algo inédito no mercado. Para explicar o "Gracyovos", a influenciadora fitness criou uma conta no Instagram dedicada à marca, onde irá compartilhar novidades e conteúdos sobre o lançamento.

Na primeira foto publicada, ela escreveu: "Sejam bem-vindos ao começo de uma linda jornada, cheia de graça e proteína". A marca também revelou seu lema "Foco, força e ovo" e explicou que, embora os "Gracyovos" tenham a mesma quantidade de proteína de um ovo comum, eles são ‘muito mais graciosos’.

Cada caixa da linha "Gracyovos" vem com seis ovos, em uma embalagem com acabamento em veludo azul royal e detalhes da logo banhados a ouro, para oferecer um toque de sofisticação ao produto.

Veja o vídeo de lançamento dos "Gracyovos":