Dança dos Famosos: entenda o rompimento do tendão de Gracyanne Barbosa

A influenciadora Gracyanne Barbosa, de 42 anos, rompeu o tendão patelar do joelho durante a gravação da Dança dos Famosos, na noite a última quinta-feira (25/9). O acidente aconteceu no fim da apresentação de lambada.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, Gracyanne relatou: “Estou no hospital. Rompi o tendão do joelho após me lesionar no fim da apresentação de hoje. Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia.”

Afinal, isso é grave?

Segundo o ortopedista e especialista em quadril e joelho, Isaías Chaves, "Gracyanne Barbosa sofreu a lesão do tendão patelar, que faz parte do mecanismo extensor do joelho. Ou seja, com a ruptura desse tendão, o paciente tem dificuldade ou impossibilidade de esticar o joelho."

Nas redes sociais, é possível ver Gracyanne com dificuldade para andar Instagram/Reprodução

Isaías explica que a cirurgia se baseia em reconstruir esse tendão devolvendo força total ao joelho. "Quando ocorre perda da integridade do tendão, existe o risco de seu comprimento ser afetado ou, até mesmo, um quadro de nova ruptura, se a qualidade do tendão não está boa", comenta.

Tem risco de acontecer comigo?

Isaías ainda alerta sobre fatores que aumentam o risco da lesão. São eles:

Doenças sistêmicas, como excesso de ácido úrico

Uso de corticoides

Trauma no joelho

"Existem também estudos que demonstram que reposições hormonais não ajustadas favorecem a fragilização de tendões proporcionando sua ruptura. Muitos pacientes não mantêm este equilíbrio adequado e o tendão se torna mais propenso a rupturas. Muitas vezes, justamente o tendão patelar que é acometido”, comenta.

Como é a recuperação?

Segundo o especialista, o processo de recuperação envolve cuidados rigorosos: "O paciente deve evitar carga no tendão utilizando imobilizador por cerca de seis semanas, evoluindo nas semanas seguintes com ganho de mobilidade e carga no joelho gradativamente."

"Após esse tempo de imobilização, o joelho gera algum grau de rigidez, então após o ganho de mobilidade, o paciente retorna para academia com cargas leves entre três e seis meses, dependendo da gravidade da lesão", complementa Isaías.

"É fundamental seguir o tempo de imobilização e não realização de carga no joelho para que o ligamento cicatrize adequadamente. As fases de reabilitação devem ser respeitadas, visando reduzir a chance de uma nova ruptura", destaca.



O especialista também explica o impacto do repouso prolongado na musculatura: “Se o paciente faz um tratamento conservador para lesão do tendão, habitualmente, isso demanda um tempo de repouso. Sem realizar exercícios, a musculatura daquela coxa vai naturalmente reduzir de volume e força. Então, quando o paciente retorna para academia, é mandatório que sua rotina de exercícios demandem exercícios unilaterais."

Este cuidado é importante porque, durante a recuperação, se forma assimetria muscular. "O lado que passou por um longo período de repouso estará mais fraco que o outro. Em resumo, será necessário no mínimo 6 meses após a cirurgia para o paciente voltar ao nível em suas atividades”, pontua.

