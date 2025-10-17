Gracyanne Barbosa nega affair com ator de Vale Tudo e revela novo romance

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa negou os rumores de que estaria vivendo um romance com o ator João Vicente de Castro. As especulações circularam nas redes sociais e em programas de televisão, mas foram desmentidas pelos dois artistas, que afirmaram não manter qualquer tipo de envolvimento pessoal.

Segundo Gracyanne, em entrevista à revista Quem, ela conhece João Vicente apenas de vista e não há proximidade entre eles. Em declaração publicada em suas redes sociais, a musa classificou os rumores, que iniciaram após um programa de TV sugerir que os dois estariam "se conhecendo melhor", como falsos e sem fundamento.

"Não sei de onde surgiu isso. Não falei nada sobre ele ao programa. O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso", disse ela.

Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro também se pronunciou, concordando com a versão apresentada por Gracyanne. Ele afirmou que ficou surpreso com a história e destacou que suas interações com a influenciadora foram breves.

"A gente está tentando entender de onde saiu. Realmente, é uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida. Encontrei ela duas vezes. Uma fofa, maravilhosa, mas nunca beijei. Fiquei muito surpreso. Acho ela uma querida, mas nunca ficamos", declarou.

Incidente com o celular roubado

Paralelamente ao episódio, Gracyanne relatou ter sido vítima de um assalto no qual teve o celular roubado. Ela levantou a hipótese de que parte das mensagens falsas sobre o suposto romance possa ter sido enviada por alguém que teve acesso ao número de seu WhatsApp após o crime.

A influenciadora revelou ainda que está conhecendo uma nova pessoa, mas optou por não revelar a identidade para preservar sua privacidade. "Estou com alguém, não estou namorando e não é o João. Ele deve ter dito isso também", revelou.