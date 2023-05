Sabrina Sato elogia João Vicente de Castro no reality Let Love

677

Sabrina apresentará o programa em parceria com seu ex-namorado. (foto: Reprodução)

A apresentadora Sabrina Sato, em recente entrevista, expressou entusiasmo sobre seu próximo projeto, o reality show Let Love, do canal Multishow. Sabrina apresentará o programa em parceria com seu ex-namorado, João Vicente de Castro. A estrela brasileira não poupou elogios ao rapaz, descrevendo-o como 'maravilhoso' e ressaltando a 'ótima química' que ambos compartilham.





No evento São Paulo Fashion Week, Sabrina conversou com jornalistas sobre a experiência de trabalhar ao lado de João Vicente, com quem manteve um relacionamento entre 2013 e 2015. Segundo a coluna de Lucas Pasin no UOL, a apresentadora se mostrou animada com o novo reality, enfatizando que será 'incrível' e focado no amor, proporcionando uma forma emocionante de conhecer e conectar-se com pessoas.





Sabrina destacou a alegria de trabalhar com João Vicente, mencionando que 'é sempre uma festa'. Ela também enfatizou a boa sintonia entre os dois e a troca de energias positivas no ambiente de trabalho. Essa parceria ocorre após o anúncio do fim do casamento de Sabrina com Duda Nagle, em março deste ano.