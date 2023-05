Alice Braga será homenageada no Festival de Cinema de Gramado

677

A atriz já acumula 25 anos de carreira. (foto: Robyn Beck/AFP)

Alice Braga, renomada atriz brasileira com mais de 30 produções em seu currículo, será homenageada no Festival de Cinema de Gramado com o Troféu Kikito de Cristal. A organização do evento destaca a importância da atriz para o cinema nacional e internacional em seus 25 anos de carreira.





Alice, sobrinha da consagrada Sônia Braga, iniciou sua trajetória no curta-metragem "Trampolim" e estreou em uma produção internacional ao lado do ator oscarizado Brendan Fraser no filme "Journey to the end of the night", em 2006. A atriz já trabalhou com diretores de renome como Neill Blomkamp e James Gunn.





Atualmente presente no 76º Festival de Cannes, Alice Braga faz parte do elenco do novo filme de Robert Rodriguez, intitulado "Hypnotic". Até 2021, ela protagonizou a série "Queen of the south", baseada no romance "La reina del sur".



Ela também tem participação nos filmes "Entre idas e vindas" (2016), dirigido por José Eduardo Belmonte, e "Eduardo e Mônica" (exibido em 2022), inspirado na obra de Renato Russo. Neste último, sob a direção de René Sampaio e ao lado do ator Gabriel Leone, Alice recebeu o prêmio da Associação dos Críticos de Arte.





Em edições anteriores, o Troféu Kikito de Cristal já foi entregue a nomes importantes do cinema, como Eduardo Coutinho, Ruy Guerra, Cecilia Roth e Natalia Oreiro. A próxima edição do Festival de Cinema de Gramado ocorrerá entre os dias 11 e 19 de agosto, seguindo os protocolos de entrega do Kikito de Cristal, em uma cerimônia na qual o homenageado participa da confecção do troféu.