MC Pipokinha defende suas canções e performances

A artista se envolveu em diversas polêmicas em sua carreira. (foto: Instagram/Reprodução)



MC Pipokinha, durante sua participação no programa SuperPop de quarta-feira (24/5), apresentado por Luciana Gimenez, abordou assuntos como as críticas em relação às letras de suas músicas e suas atuações nos palcos. A cantora afirma não se preocupar com tais comentários, ressaltando que é a segunda mulher mais ouvida no streaming de áudio e que ninguém a ajudou em sua trajetória.





Ao discutir a evolução do funk no Brasil, a artista de 24 anos, que já se envolveu em diversas polêmicas em seus três anos de carreira, destaca que canta músicas similares às de outros artistas do gênero, especialmente homens. Ela menciona Mr. Catra como um exemplo para os cantores de funk e questiona por que ele poderia cantar temas controversos e ela não.





Pipokinha também ressalta a importância de sua representatividade para as jovens que a admiram. Ela acredita que muitas delas se inspiram em sua história de superação e realização de sonhos, mesmo sem ter tido o apoio de amigos ou familiares. A cantora enfatiza que alcançou o sucesso com seu próprio esforço, usando sua voz, seu corpo e sua determinação.





Atualmente, MC Pipokinha acumula mais de três milhões de seguidores em suas redes sociais e quase quatro milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming de áudio.