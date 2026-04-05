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ELEIÇÕES 2026

Influenciador Rico Melquiades se filia ao PSDB e mira vaga na Câmara

Influenciador anunciou nas redes sociais sua entrada na política e é citado como possível candidato a deputado federal

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
05/04/2026 11:21

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O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, no sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas
Em publicação, Rico Melquiades afirma que, caso vença uma eventual eleição, pretende 'liberar cirurgia plástica para geral' crédito: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, nesse sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas e passou a integrar o grupo político liderado pelo ex-prefeito de Maceió, JHC.

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Em publicação, ele ironizou a própria filiação ao afirmar que, caso vença uma eventual eleição, pretende “liberar cirurgia plástica para geral”. Em seguida, acrescentou: “Brasília, estou chegando”. O influenciador também é conhecido por realizado diversos procedimentos estéticos.

Com mais de 11 milhões de seguidores, o influenciador ganhou projeção nacional após vencer o reality show A Fazenda, em 2021. Desde então, consolidou sua atuação como criador de conteúdo voltado ao humor.

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No campo político, Rico também ganhou visibilidade ao participar de uma sessão no Congresso. Em maio do ano passado, ele foi instado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, a demonstrar ao vivo o funcionamento de uma plataforma de apostas conhecida como “Jogo do Tigrinho”, alvo de investigação.

Durante a sessão, o influenciador realizou uma aposta de R$ 4 e exibiu no celular o retorno superior a R$ 100, o que gerou reações entre parlamentares presentes.

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Nos bastidores, o nome dele é citado como possível candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre eventual candidatura. A reportagem procurou a assessoria de Rico Melquiades e aguarda retorno.

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