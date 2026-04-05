Influenciador Rico Melquiades se filia ao PSDB e mira vaga na Câmara

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, nesse sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas e passou a integrar o grupo político liderado pelo ex-prefeito de Maceió, JHC.

Em publicação, ele ironizou a própria filiação ao afirmar que, caso vença uma eventual eleição, pretende “liberar cirurgia plástica para geral”. Em seguida, acrescentou: “Brasília, estou chegando”. O influenciador também é conhecido por realizado diversos procedimentos estéticos.

Com mais de 11 milhões de seguidores, o influenciador ganhou projeção nacional após vencer o reality show A Fazenda, em 2021. Desde então, consolidou sua atuação como criador de conteúdo voltado ao humor.

No campo político, Rico também ganhou visibilidade ao participar de uma sessão no Congresso. Em maio do ano passado, ele foi instado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, a demonstrar ao vivo o funcionamento de uma plataforma de apostas conhecida como “Jogo do Tigrinho”, alvo de investigação.

Durante a sessão, o influenciador realizou uma aposta de R$ 4 e exibiu no celular o retorno superior a R$ 100, o que gerou reações entre parlamentares presentes.

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Nos bastidores, o nome dele é citado como possível candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre eventual candidatura. A reportagem procurou a assessoria de Rico Melquiades e aguarda retorno.

