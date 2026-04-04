PL amplia bancada mineira na Câmara e passa a liderar número de deputados
Sigla chega a ao menos 14 parlamentares após janela partidária e acompanha movimento de crescimento nacional
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As movimentações registradas durante a janela partidária levaram o Partido Liberal (PL) a se tornar a maior bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. Com a incorporação de novos filiados, a legenda passou de 10 para 14 deputados federais no estado, consolidando a liderança entre as siglas mineiras na Casa.
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A janela partidária, iniciada em 5 de março e encerrada nessa sexta-feira (3/4), é o período em que parlamentares podem trocar de partido sem risco de perda de mandato. As mudanças ocorreram em meio a uma reorganização política com vistas às eleições de 2026.
Em Minas, o crescimento do PL foi impulsionado pela filiação das deputadas federais Greyce Elias e Delegada Ione, que deixaram o Avante; além dos deputados Dr. Frederico, egresso do PRD; e Lafayette Andrada, que se desfiliou do Republicanos. Com as adesões, a sigla ampliou sua presença e ultrapassou o PT, que manteve 10 parlamentares mineiros.
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Antes das mudanças, o PL já contava com Domingos Sávio, Emidinho Madeira, Eros Biondini, Junio Amaral, Lincoln Portela, Marcelo Álvaro Antônio, Mauricio do Vôlei, Nikolas Ferreira, Rosângela Reis e Zé Vitor na bancada mineira. O primeiro presidente a agremiação no estado.
O avanço do partido em Minas acompanha uma tendência nacional. Durante a janela partidária, o PL foi a legenda que mais cresceu na Câmara dos Deputados, incorporando ao menos 18 novos parlamentares em todo o país. Com isso, a sigla ultrapassou a marca de 100 deputados federais, passando de 87 para 105 cadeiras.
O alto número de adesões segue na esteira dos chamados "puxadores de votos" do PL. São aqueles candidatos que obtêm um número significativo de votos – acima do quociente eleitoral – e, assim, elegem políticos menos votados, obedecendo os critérios das eleições proporcionais.
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Em Minas, o maior puxador de votos é o deputado federal Nikolas Ferreira. Mais votado do Brasil em 2022, o parlamentar vai tentar a reeleição na Câmara, o que seduz outros pré-candidatos para adesão ao PL.
Veja como ficou a bancada mineira do PL na Câmara dos Deputados após a janela partidária:
- Domingos Sávio
- Emidinho Madeira
- Eros Biondini
- Junio Amaral
- Lincoln Portela
- Marcelo Álvaro Antônio
- Mauricio do Vôlei
- Nikolas Ferreira
- Rosângela Reis
- Zé Vitor
- Greyce Elias (ex-Avante)
- Delegada Ione (ex-Avante)
- Dr. Frederico (ex-PRD)
- Lafayette Andrada (ex-Republicanos)