Comitiva da PBH retorna à China, agora sem presença de Damião

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Seis meses após o retorno da primeira missão oficial à Ásia, a Prefeitura de Belo Horizonte enviará uma nova comitiva à China ainda neste mês. A viagem, formalizada em publicação no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quinta-feira (2/4), ocorre sem a participação do prefeito Álvaro Damião (União Brasil), que esteve à frente da agenda internacional realizada em outubro do ano passado.

Desta vez, a missão será conduzida pelo secretário municipal de Relações Institucionais, Qu Cheng, responsável por articular a viagem anterior. A comitiva reúne representantes da administração municipal e da PBH Ativos S/A, empresa voltada à elaboração de projetos de infraestrutura e de parcerias público-privadas.

A viagem acontece entre 7 e 17 de abril e o trajeto inclui as cidades de Shenzhen, Chengdu, Chongqing e Pequim.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que a comitiva foi convidada para um intercâmbio institucional focado em temas relacionados ao meio ambiente, recursos hídricos, saneamento, limpeza urbana e soluções de gestão ambiental.

Entre os integrantes da comitiva estão o secretário municipal de Meio Ambiente, João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira; o subsecretário de Licenciamento e Controle Ambiental, Pedro Franzoni; e o diretor-presidente da PBH Ativos, Lucas Antônio Martinez de Faveri. As funções deste último serão delegadas temporariamente à chefe de gabinete da pasta, Laísa Maria Simonetti Mendonça, entre os dias 6 e 17 de abril, período em que o secretário estará ausente de Belo Horizonte.

O documento oficial não informa o custo total da missão. A única referência é de que as despesas ocorrerão com “ônus parcial” para o município e para a PBH Ativos. À reportagem, a PBH informou que as despesas com passagens, hospedagens e traslado não serão custeadas pelo município.

Foi na última viagem à China que Damião anunciou investimento de R$ 1 bilhão do Banco Brics para obras do Anel Rodoviário, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, que comanda a instituição financeira, em Xangai, desde 2023.

Agenda internacional

A nova agenda ocorre no contexto de uma estratégia da atual gestão, que tem apostado em missões internacionais como instrumento de captação de soluções e parcerias. Em outubro, ao retornar da China, Damião afirmou que as viagens visam identificar tecnologias e modelos capazes de transformar a capital mineira “em uma cidade mais moderna, segura e eficiente”.

Ao longo de 2025, o prefeito participou de outras três agendas fora do país. Em Lima, no Peru, esteve em evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltado a parcerias público-privadas. Em Israel, acompanhou compromissos relacionados à segurança pública e inovação. Já na Alemanha, cumpriu agendas comerciais e institucionais.

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Segundo o Executivo municipal, essas missões buscam identificar experiências internacionais que possam ser adaptadas à realidade local e que tenham impacto em áreas como mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano.