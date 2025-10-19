Assine
overlay
Início Política
PREFEITO

Álvaro Damião retorna da China e visita Feira Hippie em BH

"Vou onde o povo está, uai. Feira Hippie, fígado com jiló e cerveja gelada. Bom domingo para nós!", disse o prefeito

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
19/10/2025 14:57

compartilhe

SIGA
x
Reprodução/Álvaro Damião
Reprodução/Álvaro Damião crédito: Reprodução/Álvaro Damião

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), retornou ao Brasil após uma missão oficial na China. O primeiro local visitado em seu retorno foi a Feira Hippie, na avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, neste domingo (19/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Damião compartilhou nas redes sociais vídeo no evento e respondeu a pergunta de seguidores: ‘Quando voltar para BH, qual o primeiro lugar que você vai visitar?’.

“Vou onde o povo está, uai. Feira Hippie, fígado com jiló e cerveja gelada. Bom domingo para nós!”, respondeu o prefeito.

Leia Mais

Damião na China

Ele ficou, ao todo, 12 dias no país asiático. Entre outros compromissos, o prefeito se reuniu-se com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a petista, a quem Damião chamou de “nossa eterna presidenta”, ele anunciou um acordo para empréstimo de R$ 1 bilhão para obras de ampliação de viadutos do Anel Rodoviário de BH.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay