Álvaro Damião retorna da China e visita Feira Hippie em BH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), retornou ao Brasil após uma missão oficial na China. O primeiro local visitado em seu retorno foi a Feira Hippie, na avenida Afonso Pena, no centro da capital mineira, neste domingo (19/10).

Damião compartilhou nas redes sociais vídeo no evento e respondeu a pergunta de seguidores: ‘Quando voltar para BH, qual o primeiro lugar que você vai visitar?’.

“Vou onde o povo está, uai. Feira Hippie, fígado com jiló e cerveja gelada. Bom domingo para nós!”, respondeu o prefeito.

Damião na China

Ele ficou, ao todo, 12 dias no país asiático. Entre outros compromissos, o prefeito se reuniu-se com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos Brics.

Com a petista, a quem Damião chamou de “nossa eterna presidenta”, ele anunciou um acordo para empréstimo de R$ 1 bilhão para obras de ampliação de viadutos do Anel Rodoviário de BH.

