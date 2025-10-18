Patriotas farão ato na Itália por liberdade de Zambelli no Dia de Finados

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Os familiares da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) estão convocando uma manifestação, organizada pelo grupo Patriotas em Roma, em defesa da parlamentar. A data escolhida é 2 de novembro, Dia de Finados, no Largo Argentina, na capital italiana.

ATENÇÃO, PATRIOTAS NA ITÁLIA! ????????????????



O grupo Patriotas em Roma está organizando um movimento para o dia 2 de novembro às 15h para pedir pela Liberdade da minha filha, a deputada federal Carla Zambelli.



— Carla Zambelli (@ZambelliRita_) October 17, 2025

A intenção, segundo publicação da mãe de Zambelli, é pedir liberdade para a deputada, que está na prisão feminina de Rebibbia, na Itália.

A defesa de Zambelli recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos com o intuito de deixá-la na penitenciária. Segundo o advogado, o local não oferece tratamento médico adequado para os possíveis problemas de saúde, como fibromialgia, doenças cardiovasculares e depressão severa.

Em 29 de julho, a deputada, que estava foragida da Justiça brasileira, foi detida em Roma, ao entrar na lista de procurados da Interpol (Polícia Internacional). Desde então, ela apresentou diversos recursos para obter liberdade provisória ou prisão domiciliar enquanto aguarda o processo de extradição, mas todos foram negados pela Justiça italiana.

No início de julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão da deputada bolsonarista após ela ordenar que seu assessor, Walter Delgatti — conhecido por sua atuação como hacker no caso Lava Jato —, invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e expedisse um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Moraes.

O documento encerrava com a seguinte frase: "Publique-se, intime-se e faz o L".