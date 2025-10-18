Assine
DIA DE FINADOS

Patriotas farão ato na Itália por liberdade de Zambelli no Dia de Finados

Deputada federal teve a prisão decretada por ordenar que seu assessor publicasse documento falso determinando a prisão de Alexandre de Moraes

Thiago Bonna
Repórter
18/10/2025 17:03 - atualizado em 18/10/2025 17:43

A deputada federal Carla Zambelli está presa na Itália, onde estava foragida, após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça
A deputada federal Carla Zambelli está presa na Itália, onde estava foragida, após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça

Os familiares da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) estão convocando uma manifestação, organizada pelo grupo Patriotas em Roma, em defesa da parlamentar. A data escolhida é 2 de novembro, Dia de Finados, no Largo Argentina, na capital italiana.

A intenção, segundo publicação da mãe de Zambelli, é pedir liberdade para a deputada, que está na prisão feminina de Rebibbia, na Itália.

A defesa de Zambelli recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos com o intuito de deixá-la na penitenciária. Segundo o advogado, o local não oferece tratamento médico adequado para os possíveis problemas de saúde, como fibromialgia, doenças cardiovasculares e depressão severa.

Em 29 de julho, a deputada, que estava foragida da Justiça brasileira, foi detida em Roma, ao entrar na lista de procurados da Interpol (Polícia Internacional). Desde então, ela apresentou diversos recursos para obter liberdade provisória ou prisão domiciliar enquanto aguarda o processo de extradição, mas todos foram negados pela Justiça italiana.

No início de julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão da deputada bolsonarista após ela ordenar que seu assessor, Walter Delgatti — conhecido por sua atuação como hacker no caso Lava Jato —, invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e expedisse um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Moraes.

O documento encerrava com a seguinte frase: "Publique-se, intime-se e faz o L".

