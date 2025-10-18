Michelle sobre festa da filha: "Não celebramos como pretendíamos"

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em uma publicação nas redes sociais, que não está comemorando o aniversário de 15 anos da filha, Laura Bolsonaro, como desejava. Ela publicou um texto em homenagem à jovem.

"Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar", afirmou a ex-primeira-dama em um trecho da postagem no Instagram.

Michelle ainda reclama da filha ser exposta publicamente com a situação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

"Que dor no meu coração ver você ser tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver… ter a alegria tirada do seu rosto. Hoje, oro para que você, filha, tenha entendimento de que a nossa verdadeira alegria vem do nosso amado Senhor!", completou.

Autorização

Nessa sexta-feira (17/10), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização do almoço para comemorar os 15 anos da filha caçula do ex-presidente.

De acordo com a decisão, poderão entrar na casa apenas as nove pessoas indicadas pela defesa de Bolsonaro. Dentre elas, estão seis integrantes do grupo de oração liderado por Michelle Bolsonaro, além da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a madrinha da aniversariante e o maquiador Agustin Fernandez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após descumprir medidas cautelares impostas no âmbito das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão por liderar a articulação antidemocrática que resultou nos ataques de 8 de janeiro de 2023.