Ao lado de Dilma, Damião anuncia R$ 1 bilhão do Brics para obras do Anel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (9/10) um investimento de R$ 1 bilhão para as obras do Novo Anel Rodoviário, durante visita à sede do Banco do Brics, em Xangai, na China. O anúncio foi feito ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que comanda a instituição financeira desde 2023.

Em um vídeo publicado nas redes sociais de ambos, Damião exaltou a recepção de Dilma e agradeceu o apoio da ex-presidente para viabilizar a obra. “No nosso primeiro dia em Xangai, sou recebido pela presidente do Banco Brics, presidente eterna do Brasil. Queria agradecer Dilma Rousseff pelo carinho, principalmente com os belo-horizontinos e com os mineiros. Na hora que fiz um pedido a ela, ela olhou para mim e falou: ‘estamos juntos’”, afirmou o prefeito.

Dilma, por sua vez, retribuiu o tom cordial e ressaltou o vínculo afetivo com a capital mineira. “Eu tive o maior prazer de receber o prefeito, primeiro, porque é o prefeito da minha cidade. Eu e o prefeito nascemos na mesma cidade e nos encontramos aqui na China. Ele me falou dos problemas de Belo Horizonte e levantou um deles, que é a questão do anel rodoviário. Então, nós agora vamos partir para esse desafio, não é, prefeito?”, respondeu.

Na gravação, o prefeito destacou que o encontro sela uma parceria estratégica para uma das principais demandas de mobilidade da capital mineira. “O anel rodoviário que você sempre sonhou em vê-lo com quatro pistas descendo e subindo, sem aqueles gargalos nos viadutos, vai acontecer. E só vai acontecer porque temos parcerias como essa”, declarou.

Segundo Damião, ao mencionar o custo estimado de R$ 1 bilhão para as obras, a presidente do Brics teria reagido de forma imediata: “Ela fez a conversão em dólares e respondeu: ‘está garantido’.”

O prefeito classificou o encontro como um “diálogo franco, transparente e olho no olho entre dois belo-horizontinos” e disse que as tratativas formais com o banco já estão em andamento. “As negociações vão avançar de forma acelerada”, afirmou.

Além das obras do anel, Damião informou que também pretende discutir projetos de inovação e tecnologia durante a agenda em Xangai, que se estenderá pelos próximos dias. “Agenda cheia, muito trabalho e boas notícias todos os dias”, publicou.

O prefeito viajou à China a convite da Câmara de Comércio e Associação Geral de Jinhua no Brasil e vai participar de reuniões com políticos e empresários. Ele ainda fará uma visita a empresas em soluções e serviços baseados em vídeo e análise de imagens, e ao CASS, academia central de ciências sociais. Com o vice-prefeito de Pudong, Lv Xuecheng, assinará um acordo de cooperação entre as cidades.



Gestão do Anel Rodoviário de BH

Em junho deste ano a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a administração do Anel Rodoviário. A municipalização da rodovia permite a execução direta de obras e intervenções na via urbana, tal como a gestão, manutenção, operação viária, desenvolvimento urbano e modernização.

O objetivo, conforme a prefeitura, é compatibilizar a infraestrutura existente às características atuais de intenso fluxo de veículos e oferecer melhores condições de mobilidade urbana. Uma das expectativas da prefeitura, por exemplo é diminuir o número de acidentes na rodovia.

A transferência de 22,4 quilômetros correspondem às BRs 262, 381 e 040. Ainda permanece sob responsabilidade do Dnit um trecho de 4,1 km, entre BH e Caeté, onde estão em andamento obras de ampliação, restauração e construção de marginais. A previsão é que essa etapa seja concluída entre três e quatro anos, quando então o trecho restante também será municipalizado.

Enquanto a transição se consolida, o Dnit mantém a obrigação de concluir ações de conservação em curso, como o recapeamento e a implantação de sinalização horizontal na BR-040, com previsão de término até outubro. A instalação de sinalização vertical em todo o trecho também está prevista como parte da transferência.

Damião na China

Durante a ausência do prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Professor Juliano Lopes (Podemos), assumiu o cargo de prefeito em exercício da capital mineira. Ele ficará à frente do Executivo até 18 de outubro, durante o período em que o prefeito Álvaro Damião cumpre a agenda oficial na China. A vice-presidente da Câmara, vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), assume interinamente a presidência do Legislativo.

Esta é a terceira vez em 2025 que Juliano Lopes ocupa o posto de prefeito interino. Em abril, ele esteve à frente da prefeitura durante viagem de Damião ao Peru para um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Já em junho, o parlamentar voltou ao comando do Executivo enquanto o prefeito participava, em Israel, do encontro “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”, missão que acabou sendo encurtada após autoridades precisarem se abrigar em um bunker por conta de tensões na região.