INTERNACIONALIZAÇÃO

Damião recebe embaixadores da União Europeia na sede da prefeitura

Encontro reuniu representantes de 19 países e marcou o anúncio de mudanças na secretaria responsável pelas relações internacionais da capital

26/09/2025 19:30 - atualizado em 26/09/2025 19:32

Prefeito Álvaro Damião ao lado de embaixadores da União Europeia, durante recepção na sede da Prefeitura de Belo Horizonte
Prefeito Álvaro Damião ao lado de embaixadores da União Europeia, durante recepção na sede da Prefeitura de Belo Horizonte crédito: Júnia Garrido/Prefeitura de Belo Horizonte

Belo Horizonte recebeu, nesta sexta-feira (26/9), um reforço no processo de internacionalização que a gestão municipal pretende imprimir à cidade. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) recebeu embaixadores de 19 países da União Europeia, além da embaixadora do bloco no Brasil, Marian Schuegraf, em encontro realizado na sede da prefeitura.

O movimento, segundo o Executivo, integra a estratégia de projetar a capital mineira no cenário global e atrair investimentos estrangeiros.

“Nosso foco principal é a atração de investimentos internacionais para o município, além de incentivar a participação das empresas de Belo Horizonte em programas de internacionalização de seus produtos. Queremos uma BH aberta ao mundo, que aprenda o que é feito de melhor lá fora, e também queremos colocar nossos produtos, nossas marcas e nossas empresas nos mercados de países importantes e parceiros, como os estados membros da União Europeia”, afirmou Álvaro, em comunicado divulgado pelo Executivo municipal.

A secretária municipal adjunta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais, Chyara Sales Pereira, reforçou a dimensão histórica do diálogo entre Minas Gerais e a Europa.

“A cidade e o nosso estado têm uma parceria estratégica com as nações europeias, com projetos que abrangem temas econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos. Com esse encontro, queremos reforçar a intenção de estreitar as relações entre Belo Horizonte e a União Europeia”, disse.

A embaixadora Marian Schuegraf destacou que a cidade já demonstra avanços no processo de internacionalização. “Os países membros da União Europeia se mostram dispostos à formação de mais parcerias, nas mais diversas áreas. Também gostaríamos de reconhecer a trajetória e o trabalho do prefeito Álvaro Damião, voltado à inclusão social”, afirmou.

Entre os diplomatas presentes estavam representantes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Portugal, Suécia e República Checa.

Nova secretaria

O encontro com os embaixadores ocorreu em meio a um processo de reorganização interna da Prefeitura. Dois dias antes, na quarta-feira (24/9), Álvaro anunciou que enviaria à Câmara Municipal um projeto de lei para transformar a atual Secretaria de Relações Institucionais em Secretaria de Negócios, Investimentos e Relações Internacionais.

No mesmo dia, foi anunciado Qu Cheng como novo titular da pasta. Internacionalista chinês naturalizado brasileiro, Cheng já assumirá a responsabilidade de articular uma viagem do prefeito à China, programada para a primeira semana de outubro. Na agenda, estão previstos compromissos em Xangai e Cantão (Guangzhou) com lideranças políticas e empresariais, em busca de parcerias e oportunidades de negócios.

A reconfiguração da secretaria encerra meses de ajustes administrativos em curso desde a morte do ex-prefeito Fuad Noman. Próximo dele, o então secretário Paulo Lamac deixou o cargo dois meses depois. Desde então, a secretaria vinha sendo comandada interinamente por Daltro, que acumulava a articulação com vereadores e o comando da Secretaria de Governo.

Nesse período, a pasta perdeu parte de suas atribuições. Em janeiro, áreas de Comunicação Social migraram para o Gabinete do Prefeito. Em fevereiro, foi criada, na Secretaria de Governo, a Subsecretaria de Emendas Municipais, retirando do órgão a responsabilidade sobre a negociação de emendas. Em abril, diretorias ligadas à Coordenadoria de Vilas e Favelas também foram transferidas para o gabinete. No início deste mês, 16 servidores, junto com setores de logística, finanças e recursos humanos, passaram igualmente para a estrutura central do Executivo.

Com o novo arranjo, a articulação política da Prefeitura ficará definitivamente sob a alçada da Secretaria de Governo, enquanto Cheng concentrará esforços na frente internacional. A aposta da gestão é que a reformulação permita encerrar o ciclo da Secretaria de Relações Institucionais e abra caminho para uma política de maior integração externa.

