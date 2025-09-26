Damião recebe embaixadores da União Europeia na sede da prefeitura

Belo Horizonte recebeu, nesta sexta-feira (26/9), um reforço no processo de internacionalização que a gestão municipal pretende imprimir à cidade. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) recebeu embaixadores de 19 países da União Europeia, além da embaixadora do bloco no Brasil, Marian Schuegraf, em encontro realizado na sede da prefeitura.

O movimento, segundo o Executivo, integra a estratégia de projetar a capital mineira no cenário global e atrair investimentos estrangeiros.

“Nosso foco principal é a atração de investimentos internacionais para o município, além de incentivar a participação das empresas de Belo Horizonte em programas de internacionalização de seus produtos. Queremos uma BH aberta ao mundo, que aprenda o que é feito de melhor lá fora, e também queremos colocar nossos produtos, nossas marcas e nossas empresas nos mercados de países importantes e parceiros, como os estados membros da União Europeia”, afirmou Álvaro, em comunicado divulgado pelo Executivo municipal.

A secretária municipal adjunta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Relações Internacionais, Chyara Sales Pereira, reforçou a dimensão histórica do diálogo entre Minas Gerais e a Europa.

“A cidade e o nosso estado têm uma parceria estratégica com as nações europeias, com projetos que abrangem temas econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos. Com esse encontro, queremos reforçar a intenção de estreitar as relações entre Belo Horizonte e a União Europeia”, disse.

A embaixadora Marian Schuegraf destacou que a cidade já demonstra avanços no processo de internacionalização. “Os países membros da União Europeia se mostram dispostos à formação de mais parcerias, nas mais diversas áreas. Também gostaríamos de reconhecer a trajetória e o trabalho do prefeito Álvaro Damião, voltado à inclusão social”, afirmou.

Entre os diplomatas presentes estavam representantes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, Portugal, Suécia e República Checa.

Nova secretaria

O encontro com os embaixadores ocorreu em meio a um processo de reorganização interna da Prefeitura. Dois dias antes, na quarta-feira (24/9), Álvaro anunciou que enviaria à Câmara Municipal um projeto de lei para transformar a atual Secretaria de Relações Institucionais em Secretaria de Negócios, Investimentos e Relações Internacionais.

No mesmo dia, foi anunciado Qu Cheng como novo titular da pasta. Internacionalista chinês naturalizado brasileiro, Cheng já assumirá a responsabilidade de articular uma viagem do prefeito à China, programada para a primeira semana de outubro. Na agenda, estão previstos compromissos em Xangai e Cantão (Guangzhou) com lideranças políticas e empresariais, em busca de parcerias e oportunidades de negócios.

A reconfiguração da secretaria encerra meses de ajustes administrativos em curso desde a morte do ex-prefeito Fuad Noman. Próximo dele, o então secretário Paulo Lamac deixou o cargo dois meses depois. Desde então, a secretaria vinha sendo comandada interinamente por Daltro, que acumulava a articulação com vereadores e o comando da Secretaria de Governo.

Nesse período, a pasta perdeu parte de suas atribuições. Em janeiro, áreas de Comunicação Social migraram para o Gabinete do Prefeito. Em fevereiro, foi criada, na Secretaria de Governo, a Subsecretaria de Emendas Municipais, retirando do órgão a responsabilidade sobre a negociação de emendas. Em abril, diretorias ligadas à Coordenadoria de Vilas e Favelas também foram transferidas para o gabinete. No início deste mês, 16 servidores, junto com setores de logística, finanças e recursos humanos, passaram igualmente para a estrutura central do Executivo.

Com o novo arranjo, a articulação política da Prefeitura ficará definitivamente sob a alçada da Secretaria de Governo, enquanto Cheng concentrará esforços na frente internacional. A aposta da gestão é que a reformulação permita encerrar o ciclo da Secretaria de Relações Institucionais e abra caminho para uma política de maior integração externa.