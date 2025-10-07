Juliano Lopes assume Prefeitura de BH pela terceira vez neste ano

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Professor Juliano Lopes (Podemos), assumiu nesta terça-feira (7/10) o cargo de prefeito em exercício da capital mineira. Ele ficará à frente do Executivo até 18 de outubro, durante o período em que o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) cumpre agenda oficial na China. A vice-presidente da Câmara, vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), assume interinamente a presidência do Legislativo.

Esta é a terceira vez em 2025 que Juliano Lopes ocupa o posto de prefeito interino. Em abril, ele esteve à frente da prefeitura durante viagem de Damião ao Peru para um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Já em junho, o parlamentar voltou ao comando do Executivo enquanto o prefeito participava, em Israel, do encontro “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”, missão que acabou sendo encurtada após autoridades precisarem se abrigar em um bunker por conta de tensões na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, Juliano Lopes celebrou o retorno temporário ao cargo. “Que Deus abençoe mais essa missão! A partir de hoje, me torno novamente prefeito em exercício”, publicou no Instagram.