PREFEITO EM EXERCÍCIO

Juliano Lopes assume Prefeitura de BH pela terceira vez neste ano

Presidente da Câmara volta a comandar o Executivo durante viagem de Álvaro Damião à China; Fernanda Altoé fica no comando da Casa Legislativa

Vinícius Prates
07/10/2025 14:51

Durante muito tempo, Juliano foi o tipo de vereador que circula sem deixar vestígio
Juliano Lopes assume Prefeitura de BH pela terceira vez neste ano crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Professor Juliano Lopes (Podemos), assumiu nesta terça-feira (7/10) o cargo de prefeito em exercício da capital mineira. Ele ficará à frente do Executivo até 18 de outubro, durante o período em que o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) cumpre agenda oficial na China. A vice-presidente da Câmara, vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), assume interinamente a presidência do Legislativo.

Esta é a terceira vez em 2025 que Juliano Lopes ocupa o posto de prefeito interino. Em abril, ele esteve à frente da prefeitura durante viagem de Damião ao Peru para um evento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Já em junho, o parlamentar voltou ao comando do Executivo enquanto o prefeito participava, em Israel, do encontro “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”, missão que acabou sendo encurtada após autoridades precisarem se abrigar em um bunker por conta de tensões na região.

Nas redes sociais, Juliano Lopes celebrou o retorno temporário ao cargo. “Que Deus abençoe mais essa missão! A partir de hoje, me torno novamente prefeito em exercício”, publicou no Instagram.

