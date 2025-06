Prefeito de BH embarca rumo ao Brasil e chega à capital na tarde de hoje

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), tem retorno à capital mineira previsto para as 14h10 desta quarta-feira (18/6). Acompanhado do secretário de Segurança, Márcio Lobato, ele viajou para Israel a convite do país no domingo retrasado (8/6) junto de uma comitiva de autoridades de outros municípios brasileiros. A excursão, no entanto, teve alterações de percurso após o ataque israelense ao Irã e a contraofensiva do país persa.

Damião e um grupo de 12 autoridades brasileiras deixaram Israel às pressas na segunda-feira (16/6) através da fronteira com a Jordânia até chegar à Arábia Saudita. De lá, a comitiva partiu para o Brasil em voo fretado pelo deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB). O parlamentar é filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP-PB), que também estava no Oriente Médio.

O grupo de autoridades brasileiras viveu momentos de tensão em Israel durante a escalada do confronto no Oriente Médio. Eles precisaram ficar quatro dias hospedados em Kfar Saba, a cerca de 20 quilômetros da capital israelense Tel Aviv. Durante o período, Damião registrou nas redes sociais os momentos em que precisou se refugiar em um bunker após a sinalização de emergência por risco de ataques à cidade.

A viagem de Damião a Israel tinha o intuito de participar de uma feira de tecnologia e inovação na área de segurança pública e já aconteceu em meio a ofensiva do país contra os palestinos na Faixa de Gaza. As tensões pioraram na sexta-feira (13/6) quando o exército israelense bombardeou o Irã sob o pretexto de frear o programa nuclear do país.

O último pronunciamento do prefeito de BH aconteceu na manhã desta quarta durante escala em Cabo Verde, ilha próxima ao noroeste da África onde o voo fez a última parada antes do desembarque em Natal, capital potiguar. Do Rio Grande do Norte, Damião e Lobato retornarão em voo direto para o Aeroporto de Confins.