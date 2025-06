PBH acerta acordo salarial com servidores de carreira

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou nesta terça-feira (17/6) que enviará à Câmara Municipal um projeto de lei prevendo reajuste salarial de 2,49% para 70% das categorias do funcionalismo; além disso, o texto propõe o aumento do vale-refeição para R$ 60 e a criação de um vale-alimentação para servidores com jornada inferior a 8 horas diárias.

O reajuste corresponde à inflação acumulada de janeiro a abril deste ano, mas será aplicado de forma retroativa a maio. Um auxílio-alimentação, com valores entre R$ 16,67 e R$ 25 para quem trabalha menos de oito horas por dia, tem o objetivo de beneficiar mais de 11 mil servidores.

A Prefeitura informou que a proposta também foi apresentada à Educação, mas foi recusada. A PBH alega que, com o reajuste de 2,49%, os servidores não perderão poder aquisitivo e o limite orçamentário para essas despesas será respeitado.

O Sind-Rede, por sua vez, afirma que o percentual está abaixo da inflação e que o cálculo deveria considerar os últimos 12 meses. A recusa, segundo o sindicato, se deve ao fato de a Educação contar com verbas específicas, como a da Lei do Piso Salarial Nacional, que determinou reajuste de 6,27% em 2025. O Fundeb, destaca a entidade, é repassado à prefeitura com base nesses reajustes.

A Prefeitura afirmou que, ao longo de 2025, já se reuniu 32 vezes com o sindicato para avançar em pautas específicas e tratar de outras demandas da categoria.