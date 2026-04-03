'Vou desenhar': Caporezzo sobe o tom e cobra apoio do PL a Cleitinho

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) voltou a pressionar o próprio partido a apoiar a pré-candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais. Em publicação nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (3/4), o parlamentar afirmou que o PL precisa priorizar um nome competitivo no estado e deixar de lado disputas internas.

“Vou desenhar a situação de MG para quem ainda não entendeu: nenhum presidenciável ganha a eleição se perder em Minas”, escreveu Caporezzo. Na sequência, questionou o motivo de o partido ainda não ter declarado apoio ao senador, que lidera as pesquisas de intenção de voto. “Precisamos parar de picuinha e colocar o Brasil acima de tudo”, completou.

VOU DESENHAR A SITUAÇÃO DE MG PARA QUEM AINDA NÃO ENTENDEU:



Nenhum presidenciável ganha a eleição se perder em Minas! Diante disso, o que impediria o meu partido (PL), até hoje, de não fechar apoio ao pré-candidato que está com mais de 45% de intenção de votos nas pesquisas, o… pic.twitter.com/M0g50QOA18 — Cristiano Caporezzo (@caporezzodm) April 3, 2026

A declaração foi feita ao republicar uma reportagem do Estado de Minas, de 14 de março, na qual Caporezzo já defendia o apoio do PL ao senador. À época, ele havia se reunido nos Estados Unidos com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para discutir o cenário político em Minas e a conjuntura nacional.

Após o encontro, o parlamentar mineiro reforçou que Cleitinho seria o nome “mais competitivo” da direita para a disputa estadual. Ele também elogiou o senador, afirmando que, apesar de divergências pontuais, o considera um representante da “direita raiz”.

Na mesma ocasião, Caporezzo fez críticas ao então vice-governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato ao Palácio Tiradentes. Segundo o deputado, Simões não teria avançado nas pesquisas de intenção de voto e enfrentaria resistência dentro do campo conservador.

O agora governador Mateus Simões, por sua vez, admitiu nesta semana que o PL pode não integrar sua aliança para a disputa estadual. Em entrevista coletiva, Simões afirmou que o partido “aparentemente” não demonstra interesse, neste momento, em compor sua chapa.



“Me parece que o PL está dizendo que não tem interesse, nesse momento, na composição”, disse Simões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele se referiu a Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), apontado como possível pré-candidato ao governo e que se filiou ao PL nesta semana.

