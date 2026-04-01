AtlasIntel em MG: Cleitinho na frente, seguido por Pacheco

Pesquisa sobre as eleições ao governo de Minas Gerais aponta os senadores Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Rodrigo Pacheco (partido a definir) na liderança de intenções de voto. Os dados são de uma pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (1º/4).

No primeiro cenário estipulado, Cleitinho lidera com 32,7% das intenções de voto. Pacheco ficou em segundo lugar, com 28,6% das intenções, se consolidando como o maior opositor de Cleitinho.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) ficou em terceiro lugar, com 11,7%, enquanto o senador Carlos Viana (PSD), presidente da CPMI do INSS, apareceu na quarta posição (7,5%). Já o atual governador do estado, Mateus Simões (PSD) foi considerado a quinta opção (6,2%).

Cenário 1:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32,7%

Rodrigo Pacheco (partido a definir): 28,6%

Alexandre Kalil (PDT): 11,7%

Carlos Viana (PSD): 7,5%

Mateus Simões (PSD): 6,2%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 3,7%

Voto branco/nulo: 1,8%

Não souberam responder: 3,8%

Já em um segundo cenário, sem considerar a candidatura de Pacheco e Viana, Kalil desponta em segunda posição, mas ainda com uma diferença de cerca de 11 pontos do primeiro lugar nas intenções de voto, ocupado com folga pelo senador republicano, com 40,5%.

Cenário 2:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40,5%

Alexandre Kalil (PDT): 29,4%

Mateus Simões (PSD): 8,7%

Gabriel Azevedo (MDB): 5,3%

Ben Mendes (Missão): 3,7%

Voto branco/nulo: 5,9%

Não souberam responder: 6,5%



Apoio de Lula, Bolsonaro e Zema

A pesquisa também considerou o cenário das candidaturas recebendo o apoio externo de líderes como o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo).

Neste contexto, caso Pacheco fosse o candidato apoiado por Lula, a pesquisa mostrou um apoio de 37,9% dos entrevistados, mantendo o senador na liderança. O apoio também cresceria para Simões se ele fosse o candidato de Bolsonaro e Zema: as intenções de voto sobem para 11,5%. Veja os números:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rodrigo Pacheco (partido a definir) apoiado por Lula: 37,9%

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 34,2%

Mateus Simões (PSD) apoiado por Bolsonaro e Zema: 11,5%

Gabriel Azevedo (MDB): 4,2%

Ben Mendes (Missão): 2,3%

Voto branco/nulo: 4,8%

Não souberam responder: 5%

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 30 de março, com 2.195 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Os registros no TSE são MG-01664/2026 e BR-05686/2026.